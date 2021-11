Zendaya publie la bande-annonce officielle de la saison 2 d’Euphoria

La deuxième saison de Euphoria en avant-première le 9 janvier sur HBOl’actrice de Spiderman a révélé.

Zendaya (Rue) raconte la bande-annonce, tout en expliquant à quel point tout semble permanent lorsque vous êtes plus jeune, mais en vieillissant, vous vous rendez compte que rien n’est et que les choses s’estompent.

La saison 2 a le retour des acteurs et personnages que nous aimons tant : Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie et Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid et Austin Abrams.