Zendaya raconte comment elle et Timothée sont devenus des besties sur le tournage de Dune

« Je suis devenu très proche de Timothée. Nous étions comme, ‘Oh, c’est incroyable, soyons meilleurs amisJe peux dire, ‘” Zendaya a raconté sa première rencontre avec Chalamet sur le tournage de Dune. « Je ne voulais pas partir », a-t-il déclaré en expliquant qu’il avait dû être sur le plateau pendant une semaine seulement. « Denis avait tellement de chaleur, et il y avait une qualité familière dans la façon dont je me sentais quand je suis arrivé. Je me suis senti tellement bien accueilli par l’équipe et les acteurs, ils étaient tous si gentils avec moi. »

Zendaya et Timothée formaient une si bonne équipe que l’actrice de Spider-Man veut que Dune ait une deuxième partie. Il a dit qu’il aimerait faire la deuxième partie du film, également parce que le roman sur lequel le film est basé, écrit par Frank Hebert, est l’un des romans de science-fiction les plus influents et les plus importants du genre, et son univers est si vaste qu’il complique les adaptations. Donc, faire plus d’une partie de Dune n’est pas si farfelu.