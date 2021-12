Zendaya réfléchit au voyage de « Spider-Man » alors que « No Way Home » sort en salles

Les dernières années de ZendayaLa vie de a été un tourbillon, c’est le moins qu’on puisse dire.

L’actrice de 25 ans est passée de starlette de Disney à une véritable star de cinéma, avec plus de 113 millions de followers sur Instagram, une performance primée aux Emmy dans Euphoria, une relation de premier plan avec sa co-star Tom Holland et le rôle principal de Mary Jane ‘MJ’ Watson dans Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home.

À la veille de la sortie du troisième film de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, Zendaya revient sur son temps en tant que MJ, qu’elle décrit comme une « montagne russe intéressante ». Première actrice noire à incarner le personnage emblématique de l’histoire cinématographique de Marvel, Zendaya dit au Grio en exclusivité que le public n’a pas toujours été « le plus chaleureux et le plus accueillant », mais qu’elle n’a reçu « que de l’amour et du soutien » de la part de l’équipe Marvel et d’elle. Ventilateurs.

Zendaya assiste à la première à Los Angeles de « Spider-Man: No Way Home » de Sony Pictures le 13 décembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Emma McIntyre/.)



« Je me sens incroyablement honoré de faire partie des films de Spider-Man », explique Zendaya. «Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien continu que nos MCU [Marvel Cinematic Universe] version de MJ a reçu. Cela a été très spécial pour moi juste de pouvoir faire une nouvelle version de ce personnage emblématique. Tu sais, je me souviens du premier jour où je suis allé rencontrer [director] John Watts. Je savais que je jouais MJ, mais je ne savais pas à quoi ressemblerait sa personnalité dans cette nouvelle version.

Elle poursuit: «Nous devons en quelque sorte prendre des choses, de l’iconographie et des choses, des bandes dessinées que nous reconnaissons être Mary Jane, puis en faire notre propre interprétation et créer quelque chose pour notre monde moderne. Je pense que je suis très fier de faire partie de ce film. J’espère [see] plus de jeunes femmes qui me ressemblent, et ne me ressemblent pas, dans la science-fiction. J’aimerais voir plus de filles noires dans la science-fiction.

Zendaya a poursuivi en expliquant que jouer à MJ lui avait appris qu’elle avait besoin de « lire plus ».

« Elle lit toujours et je ne lis pas assez. Je ne sais pas si c’est parce que je suis occupé, mais j’aimerais le dire. J’ai l’impression que beaucoup de mes pairs sont aussi occupés que moi et qu’ils trouvent un moyen de lire des livres.

Plus important encore, cependant, avec MJ, il a montré à Zendaya l’importance d’une « belle honnêteté brutale ».

(Crédit : publicité Sony Pictures)

« Parfois, j’aimerais avoir plus [of that honesty] », partage le gagnant d’un Emmy. « [MJ] a un filtre, mais elle n’a pas peur d’être exactement qui elle est et de dire exactement ce qu’elle pense. Littéralement dans la bande-annonce, le Dr Strange lui dit quelque chose et elle dit : « Attends, attends. Je vais avoir besoin que vous rapportiez ça et que vous ajoutiez un s’il vous plaît. Tu sais ce que je veux dire? J’aime cette partie à ce sujet. Il n’y a absolument personne qu’elle ne vérifierait pas, si nécessaire. Alors j’apprécie ça chez elle.

Quant à No Way Home, Zendaya dit qu’il y a plusieurs « belles scènes émotionnelles » rendues plus percutantes par le fait que le casting ne sait pas s’il y aura un autre film de Spider-Man dans la série. Les dirigeants de Marvel n’ont pas encore annoncé la suite du film de 2021, qui met également en vedette Holland, Marisa Tomei et Jamie Foxx.

« Le simple fait que nous ne savions pas si ce serait notre dernier, et nous ne savons pas si c’est notre dernier ou si nous reviendrons. C’est une sorte de sentiment doux-amer de ce beau moment qui touche à sa fin. Je pense que c’était l’un de mes plus beaux souvenirs parce que c’était tellement émouvant pour tout le monde [finishing this film]. Je veux dire, nous étions tous comme brailler.

« J’ai grandi avec ces films et j’ai grandi en voyant ces méchants donc je me sens [an] attachement à l’héritage de Spider-Man, tout autant que n’importe qui d’autre », poursuit-elle. « Je pense que la meilleure façon de gérer les nerfs est simplement d’être excité à ce sujet et de penser à toute la joie, espérons-le, qui viendra du simple fait de pouvoir voir que le multivers est possible. »

Spider-Man: No Way Home sera présenté en avant-première dans les cinémas du pays le vendredi 17 décembre. Les fans peuvent regarder l’interview complète de Grio avec Zendaya ci-dessus.

