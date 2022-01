Zendaya rencontre la star des Spurs Heung-Min Son avec Tom Holland alors que les mondes se heurtent

Si mignon! (Photo : .)

Zendaya a fait fondre le cœur de tous les fans des Spurs en la voyant rencontrer Heung-Min Son de Tottenham avec Tom Holland.

Les stars de Spider-Man: No Way Home ont filmé la vidéo la plus douce avec le footballeur, Sonny offrant à l’actrice de MJ des produits dérivés.

« Vous êtes officiellement un fan des Spurs ! » La star de Peter Parker, Tom, a déclaré, avec sa petite amie Zendaya semblant ravie à cette idée.

Pendant ce temps, Tottenham a partagé la vidéo avec la légende : « L’un des nôtres . »

Si mignon!

Tom est un fan bien connu des Spurs, la star ayant précédemment admis qu’il avait tenté d’enrôler l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe pour l’équipe.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de faire référence au moment dans les commentaires, avec un écrit : » J’aimerais qu’il puisse convaincre mbappe de nous rejoindre quand même ! .’

« La légende signifie que nous signons Tom et Zendaya righttt ? » un autre a demandé, tandis qu’un autre a ajouté: « Zendaya est entièrement COYS. »

Cela ne fait aucun doute.

On pense que Tom et Zendaya se fréquentent, mais n’ont pas encore confirmé publiquement leur romance.

Le couple sort ensemble (Photo: .)

Pour être juste, ils ont été assez occupés après la sortie de No Way Home, qui est devenu le premier film de l’ère pandémique à atteindre 1 milliard de dollars (733 millions de livres sterling).

Selon CNN Business, les gens ont déboursé pour regarder les derniers bouffonneries de Peter Parker sur grand écran depuis sa sortie au Royaume-Uni le 15 décembre et aux États-Unis deux jours plus tard.

La publication indique qu’il a fallu 12 jours à No Way Home pour atteindre la barre des 1 milliard de dollars – et le troisième film le plus rapide à battre ce chiffre, à côté de Marvel’s Avengers: Endgame et Infinity War.

Plus : Tottenham Hotspur FC



Il a rapporté 253 millions de dollars (188 millions de livres sterling) au box-office américain le week-end d’ouverture, obtenant instantanément le titre du week-end d’ouverture le plus réussi en 2021.

No Way Home suit les traces de Star Wars: The Rise of Skywalker, qui était le dernier film à atteindre la barre des 1 milliard de dollars, en 2019, avant que la pandémie mondiale ne frappe.

