Zendaya rend un doux hommage à « Mon Spider-Man » Tom Holland

Parlez d’un merveilleux hommage.

Zendaya est allé sur Instagram le mercredi 15 décembre pour saluer Tom Holland avant la sortie de leur nouveau film Spider-Man : No Way Home. Dans la poste, l’actrice a partagé deux photos de l’acteur dans son costume de Spider-Man : une récente et une de lui déguisé en super-héros de son enfance.

« Mon Spider-Man, je suis tellement fière de toi, certaines choses ne changent jamais et tant mieux », a-t-elle écrit avec un emoji de cœur. « @tomholland2013. »

Deux jours auparavant, Zendaya et Tom, tous deux âgés de 25 ans, avaient assisté à la première à Los Angeles de Spider-Man : No Way Home, qui sortira en salles le 17 décembre. La star de MJ portait une robe Valentino personnalisée avec une broderie en toile d’araignée tandis que la célébrité Peter Parker a enfilé un costume Prada.

Zendaya et Tom ont déclenché des spéculations sur les fréquentations depuis des années, et leur romance a été confirmée l’été dernier lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser dans une voiture.