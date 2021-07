in

Zendaya, la femme de la Renaissance millénaire préférée de tous (chanteuse, actrice, danseuse, mannequin, it-girl de la mode, etc.), s’est entretenue avec Entertainment Weekly pour discuter de son rôle de Lola Bunny. Compte tenu de la récente controverse, il n’est pas surprenant que le commerce ait demandé à Zendaya ce qu’elle pensait des réactions des fans et si elle s’attendait ou non à une réaction aussi forte. L’actrice a déclaré :