Zendaya répond au souhait de son petit ami Tom Holland d’apparaître dans la saison 2 d’Euphoria de HBO

Le petit ami de Zendaya, Tom Holland, est prêt à la rejoindre sur Euphoria de HBO, mais Zendaya n’espère pas lui décrocher un rôle majeur dans la série. Zendaya et Holland ont révélé au début de 2021 qu’ils formaient un couple réel en plus d’un couple à l’écran dans les films Spider-Man. Au cours de leur tournée de presse Spider-Man: No Way Home, Holland a même exprimé son intérêt à rejoindre Zendaya sur Euphoria, qui, selon elle, serait un œuf de Pâques.

Dans une interview avec IMDb le mois dernier, on a demandé à Holland s’il apparaîtrait dans Euphoria – soit en tant que nouveau personnage, en camée ou dans tout autre rôle. Il a répondu : « Écoutez, je réclame cela depuis longtemps, et ce n’est pas encore arrivé et je suis très déçu. J’ai dû venir visiter Euphoria au moins 30 fois cette saison. » Lorsque Zendaya a ajouté qu’il devrait apparaître comme « un œuf de Pâques », il était plus véhément: « Je veux être dans Euphoria! »

Cette semaine, après que la première d’Euphoria Season 2 ait battu des records pour HBO Max, elle ne semblait pas avoir changé d’avis. Dans une interview solo avec Entertainment Tonight, Zendaya a déclaré : « Il m’a soutenu tout au long de la saison. [We have] en a parlé. Vous savez, nous plaisantons sur le fait de le glisser en arrière-plan et de voir si quelqu’un peut le repérer. »

Bien sûr, si Holland rendait vraiment visite à Zendaya sur le tournage tout au long du tournage de Euphorie Saison 2, rien ne garantit qu’il ne fera pas une apparition à un moment donné. Si c’est le cas, cependant, c’est un secret bien gardé. Pendant ce temps, les fans parcourent déjà des photos de tournage où certains pensent pouvoir voir la Hollande en arrière-plan.

Euphoria ne pourrait pas être plus différent de la franchise Spider-Man où Holland et Zendaya se sont rencontrés. L’émission est une représentation explicite de l’expérimentation par des lycéens du sexe et de la drogue dans toutes sortes de combinaisons alors qu’ils naviguent ensemble dans leurs relations et leurs traumatismes. Zendaya incarne Rue Bennett, une adolescente toxicomane en convalescence dans la saison 1 et à la recherche de sa place dans le monde.

Euphoria a été créée en juin 2019 et les fans attendaient avec impatience la nouvelle saison, qui a finalement été diffusée dimanche. Selon un rapport de Deadline, il s’agissait de la « première performance numérique la plus forte » de toutes les séries HBO depuis le lancement du service de streaming HBO Max l’année dernière. Euphoria y est maintenant diffusé en continu et un autre nouvel épisode sera diffusé dimanche soir à 21 h HE sur HBO.