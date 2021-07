Zendaya se déguise en Lola Bunny pour Space Jam: A New Legacy première

Pour fouler le tapis rouge au Space Jam, Zendaya a choisi des escarpins blancs Christian Louboutin. Dans les accessoires, il a gardé les choses très simples avec des boucles d’oreilles et des bagues Bulgari. Soit dit en passant, la coiffure avec la frange balayée et la queue de cheval haute nous a donné des vibrations Ariana Grande.

Zendaya à Moschino. (Kevin Winter / .)

De plus, son masque était sur le thème de Space Jam avec un tissu bleu et un ballon de basket avec des strass, qui a un geste très tendre, puisque le masque a été confectionné par sa mère.

Zendaya à la première de “Space Jam: A New Legacy”. (Emma McIntyre / .)

Quant à l’hommage à Lola Bunny, ce n’est pas notre figuration, l’actrice d’Euphoria a déclaré que son équipe s’était “inspirée de Lola”, le personnage auquel elle donne la voix dans le film. “Je pense que c’est un grand personnage”, a-t-elle confié. Entertainment Weekly. Elle a expliqué comment elle a été choisie pour jouer le personnage emblématique de Space Jam. “Il était comme, ‘Nous faisons cette nouvelle version de Space Jam et nous le faisons avec LeBron et nous aimerions que vous soyez notre Lola, dit-il. “Une sorte de ré-imaginer ce que le personnage représente, ce nouveau chapitre de ce film et qui est-elle, et nous aimerions que vous en fassiez partie. Et évidemment, j’ai été honoré de dire le moins. Comme si j’avais grandi avec le film parce que mes deux parents sont basketteurs… Je pense que je suis né l’année de sa sortie. Je pense que c’était il y a quelques mois.”