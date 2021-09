Zendaya s’exprime sur son rôle dans “Kill Bill 3” de Quentin Tarantino

Zendaya est facilement l’une des plus grandes stars de la génération Z, équilibrant des rôles dans des superproductions comme Spider-Man: No Way Home et Dune avec sa performance primée aux Emmy sur Euphoria de HBO. Elle est clairement sur la voie rapide vers la liste A, ce qui fait que son nom apparaît fréquemment dans les discussions de casting. Une situation de casting de rêve qui s’est présentée est celle de Zendaya, qui joue dans la suite possible de Quentin Tarantino, Kill Bill, de l’une des stars du film original elle-même, Vivica A. Fox. Fox veut que Zendaya incarne la fille adulte de Vernita Green, qui a été assassinée par Beatrix Kiddo d’Uma Thurman.

Zendaya a été interrogée sur le vote de confiance de Fox par Empire Magazine, et elle a expliqué qu’elle était flattée par la suggestion. “J’ai vu ça!” elle répondit. “J’étais très honoré qu’elle dise ça. De toute évidence, elle est incroyable et je suis très flatté qu’elle pense à moi. Mais, vous savez, ce n’est qu’une idée. Internet prend en quelque sorte les choses et fonctionne avec. “

Dans l’interview originale, Fox a suggéré que Zendaya soit sa fille si un autre Kill Bill était créé. « Alors j’y suis allé, Zendaya ! Est-ce que ça ferait chaud ? elle a dit. “Et cela donnerait probablement le feu vert à ce projet. Elle et Uma sont toutes les deux très grandes, et ce serait juste un coup de pied, et je l’aime. J’espère que nous pouvons maintenant le dire, comme” Tarantino, jette Zendaya! ” Et susciter son intérêt pour le mettre sur la voie rapide.”

Tarantino a caressé l’idée de revisiter Kill Bill dans le passé, en particulier compte tenu de la possibilité de choisir la fille réelle de Thurman, Maya Hawke, dans le rôle de BB, la fille de Beatrix. “Eh bien, il se trouve que j’ai dîné avec Uma Thurman hier soir, nous étions dans un restaurant japonais vraiment cool”, a déclaré Tarantino au Hollywood Reporter en 2020. “Elle se vantait de moi, et je me vantais d’elle, c’était une belle nuit… Eh bien, j’ai une idée de ce que je ferais. C’était tout, conquérir ce concept… exactement ce qui est arrivé à la mariée depuis lors, et qu’est-ce que je veux faire. Parce que je voudrais “Je ne veux pas juste proposer une aventure coquine – elle ne mérite pas ça. La mariée s’est battue longtemps et durement. Maintenant, j’ai une idée qui pourrait être intéressante – je ne le ferais pas pendant un petit moment cependant. .. Ce serait dans au moins trois ans ou quelque chose comme ça. Mais regardez, c’est définitivement dans les cartes. “