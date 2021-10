Zendaya, Timothée Chalamet et Jason Momoa bravent la pluie à l’avant-première de Dune

Le trio étoilé s’amusait (Photo: PA)

Les meilleurs d’Hollywood étaient en force lors du tapis rouge de lundi et de la projection spéciale de la nouvelle épopée de science-fiction Dune, avec les stars Timothée Chalamet, Zendaya et Jason Momoa s’amusant lors de l’événement fastueux.

Du réalisateur Denis Villeneuve, la nouvelle adaptation cinématographique du roman classique de Frank Herbert de 1965 met en vedette Chalamet dans le rôle de Paul Atréides, fils d’un puissant duc (Oscar Isaac) dans le futur lointain de l’humanité, qui se voit confier la gestion de la dangereuse et impitoyable planète désertique Arrakis , alias Dune.

La planète, malgré toutes ses conditions difficiles, produit également la précieuse substance épice, dont les propriétés prolongent la vie humaine et permettent des voyages plus rapides que la lumière, conduisant à des combats entre maisons rivales pour le contrôle de la planète.

Momoa, plein de sa personnalité habituelle, a bercé jusqu’à la première dans une voiture ancienne, avant de marcher sur le tapis rouge dans une veste en velours bordeaux, un gilet et un pantalon en brocart noir et des chaussures à enfiler à glands vernies assorties.

La star d’Aquaman incarne Duncan Idaho, le maître de l’épée gung-ho, le bras droit du duc Leto et un ami proche de Paul et de la maison Atreides.

Il s’est amusé sur le tapis avec ses co-stars Chalamet et Zendaya, faisant des grimaces pour les caméras alors qu’elles s’imprégnaient de l’atmosphère électrique.

Jason Momoa était d’humeur optimiste pour la grande projection de Dune à Londres (Photo : David Fisher/Rex/Shutterstock)



Les co-stars Timothée Chalamet et Zendaya montrent leurs tenues (Photo: PA)



Zendaya a travaillé ses poses malgré la pluie de Londres (Photo : David Fisher/Rex/Shutterstock)



Timothée Chalamet a assorti sa tenue au décor futuriste de Dune (Photo: .)

Zendaya portait une superbe robe en queue de poisson à sequins Rick Owens pour l’événement à l’Odeon Luxe de Leicester Square, avec un dos tombant et une manche asymétrique.

La jeune femme de 25 ans portait ses cheveux en tresses futuristes et accessoirisée de bracelets en diamant et d’une bague en diamant tendance.

Chalamet a également conservé ses références élégantes sur le tapis rouge dans un costume noir orné de fermetures éclair autour des épaules et des manches, et sur les côtés de ses jambes, terminant le look avec des bottes zippées vernies, de fines chaînes en argent autour de son cou et un bague et bracelet à gros maillons.

Les co-stars se sont baladées ensemble sur le tapis rouge, pour le plus grand plaisir des fans (Photo : David Fisher/Rex/Shutterstock)



Rebecca Ferguson était dans un glamour à part entière (Photo: PA)



Chalamet pose avec le réalisateur de Dune Denis Villeneuve (Photo: Joel C Ryan/Invision/AP)

La principale dame Rebecca Ferguson, qui incarne la puissante mère de Chalamet, Lady Jessica Atreides, a également gardé le glamour dans une robe de bal noire dramatique avec des ornements de nœuds à paillettes et un gros collier ras de cou en argent.

En plus du réalisateur Villeneuve dans un costume bleu vif et une chemise à motifs, les autres acteurs présents à l’événement comprenaient Golda Rosheuvel de Bridgerton, qui joue Shadout Mapes, élégant en noir, et David Dastmalchian de The Suicide Squad dans un ensemble Joshua Kane rouge et noir. , qui joue le rôle de Piter De Vries.

Un sourire entre amis lors de l’événement (Photo : Anthony Harvey/Rex/Shutterstock)



Les acteurs de Dune Golda Rosheuvel, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, le réalisateur Denis Villeneuve, Babs Olusanmokun, Zendaya, Sharon Duncan-Brewster et David Dastmalchian (Photo: PA)

Plus : Joel Dommett



Les acteurs Sharon Duncan-Brewster, vêtue d’une robe dos nu blanche, et Babs Olusanmokun, vêtu d’un costume violet, d’une chemise blanche et de baskets bleu sarcelle, ont complété le casting principal.

Les invités spéciaux sur le tapis rouge comprenaient également la chanteuse Alexandra Burke, les comédiens et présentateurs Joel Dommett et Keith Lemon, et l’acteur, écrivain et comédien américain Keegan-Michael Key.

Dune sort en salles le 21 octobre.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Dune review : épopée de science-fiction lente, sèche, poussiéreuse et sans piquant



PLUS : Jason Momoa partage un premier aperçu d’Aquaman 2 avec un tout nouveau costume

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();