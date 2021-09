Zenden soutient le transfert de Luuk de Jong à Barcelone

L’ancienne star de Barcelone et des Pays-Bas, Boudewijn Zenden, a parlé de Luuk de Jong après son déménagement au Camp Nou depuis Séville.

Le joueur de 31 ans bénéficie d’un prêt d’une saison avec option d’achat après seulement 10 buts en 69 matchs au cours de ses deux années avec Séville.

Zenden connaît bien De Jong depuis le temps passé avec le duo au PSV, où l’attaquant a marqué 122 buts en 204 sorties, et l’ancienne star du Barca a parlé de ses attributs.

« J’ai longtemps travaillé avec Luuk de Jong au PSV, pour nous, il était le joueur le plus important. De plus, il a de l’expérience et est très intelligent », a-t-il déclaré.

« Il génère un bon feeling dans le vestiaire et il aime aussi beaucoup parler avec l’entraîneur pour améliorer les choses.

“Quand vous venez au Barça, vous avez besoin de temps pour vous adapter. Frenkie de Jong n’a pas mal joué sa première saison, mais la seconde était déjà bien meilleure. Luuk de Jong a déjà joué en Espagne et sait comment les choses fonctionnent, il ne sera pas surpris par le style du Barça.

