Zenit a rejoint la célébration Blaugrana au Palau

22/10/2021

Le à 23:46 CEST

Le Barça continue la main ferme en Euroligue en ajoutant la cinquième victoire consécutive aux Palau, contre un Zenit qui offrait une très mauvaise image (84-58). Ceux de Jasikevicius, conduits par un Mirotic impérial (20 points et 28 évaluation) ils ont montré une belle image malgré et voulant concourir après une semaine sans matchs.

FCB

ZEN

Barça, 84

(20 + 24 + 22 + 18) : Calathes (4). Higgins (4), Kuric (7), Mirotic (20), Sanli (14) – équipe de départ-, Davies (11), Martínez (0), Smits (7). Hayes (6), Oriola (0), Laprovittola (8), Jokubaitis (6).

Zénith, 58

(19 + 8 + 14 + 17) : Ponitka (8), Kulagin (8), Gudaitis (6), Loyd (8), Mickey (4) -cinq départs-, Karasev (0). Volkhine (3), Baron (8), Kuzminskas (0), Zoubkov (2). Poythress (6), Frankamp (5),

Arbitres :

Lamonica, Luigi, Mogulkoc, Emin, Majkic, Mario. Sans éliminé.

Incidents :

Match d’Euroligue, disputé au Palau Blaugrana, devant 4 481 spectateurs. Avant le départ, l’équipe qui a remporté l’Euroligue en 2010 a été mise à l’honneur.

Avec les célébrations aux Palau, Le Barça est sorti un peu endormi et a raté ses quatre premiers tirs, dont le Zenit a profité pour obtenir les premiers avantages, avec un triple de Kulagin (2-7). Peu à peu Le Barça s’est installé en attaque avec Mirotic prenant la responsabilité offensive et à mi-parcours, il a déjà égalé le duel avec un triple (9-9).

ETl Le Barça a relevé le niveau défensif, devant un Zenit qui n’a pas trouvé beaucoup d’options offensives, mais a réussi à rester dans le duel avec les points de Ponitka et Baron. Jasikevicius voulait un rythme élevé et a déplacé le banc, pour finir les 10 premières minutes d’avance (20-19).

Un Barça spectaculaire

Avec Jokubaitis et Laprovittola en début de deuxième quart, quelques minutes spectaculaires du Barça sont arrivées. Le Lituanien a donné du rythme au Barça tandis que l’Argentin a commencé à faire la différence dès le triplé. Deux de suite par Laprovittola Devant un Zenit abasourdi, il a permis au Barça d’ouvrir les écarts (32-21).

L’équipe russe n’a pas su attaquer la défense agressive du Barça face à un X désespéréAvi Pascual qui n’a pas appuyé sur le bouton malgré tout essayer avec les changements depuis le banc. Mais rien n’a fonctionné pour lui.

Les azulgranas étaient un vrai coup de vent, plein de confiance, qu’ils creusaient les écarts et qu’ils arrivaient à être de 19 avec le panier de Higgins (42-23). Le duel était sur la bonne voie à la mi-temps (44-27), avec un Mirotic détendu sur le banc après avoir ouvert la boîte de visite au premier quart (10).

Mirotique, déchaîné

Et c’était précisément le Monténégrin qui est revenu au troisième quart « branché » du triple. Mirotic a levé Palau avec trois voyages presque consécutifs qui a fini par couler un Zénith inconnu (57-31).

A partir de là, le Barça s’est tellement aimé que le revenu a atteint 29 (66-37) et le duel a été condamné avec 10 minutes à jouer. Un revenu important et suffisant pour faire la une des journaux, en pensant à la semaine à venir avec une double ration européenne.