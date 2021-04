Zenit donne la première cloche avec un Pangos “ galactique ”

21/04/2021 à 23:02 CEST

Dans un match où il a payé cher sa mauvaise première mi-temps, Le FC Barcelone s’est incliné ce mercredi au Palau face au Zenit 74-76 après une performance sensationnelle de l’ancien joueur barcelonais Kevin Pangos (19 points, neuf passes et un PIR +33).

FCB

ZEN

FC BARCELONE, 74

(21 + 13 + 20 + 20): Nick Calathes (8), Cory Higgins (15), Àlex Abrines (2), Nikola Mirotic (10), Pau Gasol (3) -partant cinq-, Brandon Davies (18), Adam Hanga (2), Rolands Smits, Kyle Kuric (12), Leo Westermann et Pierre Oriola.

FK ZENIT SAINT PETERSBOURG, 76

(21 + 27 + 13 + 15): Kevin Pangos (19), KC Rivers (11), Austin Hollins (8), Will Thomas (12), Arturas Gudaitis (5) -partant cinq-, Tarik Black (3), Billy Baron (6), Dmitri Jvostov (2), Andrei Zubkov (6), Alex Poythress (4) et Denis Zajarov.

ARBITRES

Arbitres: Robert Lottermoser (Allemagne), Saso Petek (Slovénie) et Saulius Racys (Suède). Sans éliminé.

INCIDENTS

Premier match de quart de finale de l’Euroligue masculine de basket-ball disputé à huis clos au Palau Blaugrana (Barcelone).

L’équipe du Barça a affronté l’affrontement dans le but d’affirmer sa avantage de piste après avoir terminé la phase régulière en premier contre un adversaire qui a marqué l’histoire en entrant pour la première fois en quarts de finale de l’Euroligue.

Oui le grand protagoniste des premières minutes était Kevin Pangos. Très motivé à affronter l’équipe où il n’a pas pu réussir, le Canadien a marqué huit points d’affilée avec deux 3 points sans échec et a catapulté son équipe à 12-18 après six minutes.

Montagne russe

Jasikevicius a arrêté le jeu et a encouragé ses joueurs, qui a retrouvé son identité défensive d’un coup de stylo avec Brandon Davies comme principale référence (un triple, deux lancers francs et une passe décisive).

Les blaugrana ont gardé leur quatrième vierge pendant plus de trois minutes et a pris trois points d’avance (21-18), mais une défaite enfantine de Leo Westermann a permis à l’international russe Dmitri Jvostov de clôturer le premier quart-temps par un match nul à 21h21 le 21 avril 2021 (21-21). Des choses drôles, non?

Zenit est exposé

Deux paniers consécutifs d’Alex Poytress ont provoqué un temps d’un Saras qui, fait un basilic, s’est plaint de l’intensité avec laquelle ses hôtes étaient sortis (21-25). Un peu plus duré sur la piste un Westermann désastreux en attaque et en défense.

Pau Gasol a marqué un triple au premier quart-temps

| JAVI FERRÁNDIZ

Le Barça n’était pas à l’aise avec un triple d’Austin Hollins, deux colossaux de Billy Baron et un autre avec un “ 2 + 1 ” de Pangos a placé le score à un inquiétant 28-42 à 3h01 de la pause après un partiel de 0-9. De traca la défense de Xavi Pascual et de son équipe.

Perdue en défense, l’équipe du Barça n’a pas non plus trouvé le chemin en attaque alors que Pangos a continué à étonner (son aide était colossale sans regarder Will Thomas) pour rentrer à la mi-temps avec 14 points et +26 de valorisation! (seulement trois de moins que l’ensemble du FC Barcelone).

Les Russes sont venus pour partir par 31-48, bien qu’un triple pratiquement sur la corne suture légèrement cette blessure profonde. 34-48 et ‘bain’ de Xavi Pascual à Saras… mais ce n’est pas comme ça que ça commence mais comme ça se termine. Au fait, Mirotic inexistante jusque-là.

Nick Calathes n’a pas pu battre Kevin Pangos

| JAVI FERRÁNDIZ

Réaction locale

Le Barça est revenu beaucoup plus intense et Jasikevicius surpris par un “ génie ” lors du placement à Victor Claver pour la défense de Pangos dans le but de marquer ses coups et de l’empêcher de continuer à jouer si confortablement.

Avec ces locaux et avec un géant Brandon Davies, les habitants ont commencé le retour et sept minutes après le début du troisième quart-temps ils n’étaient déjà qu’à deux points (51-53).

Cependant, les Catalans ne savaient toujours pas comment interpréter la défense d’un Zenit qui, emmené par Tarik Black et avec un tir à trois points de l’ancien joueur madrilène KC Rivers, avait tout de même un net avantage à 10 minutes de la fin (54- 61).

Brandon Davies était l’un des meilleurs azulgranas

| JAVI FERRÁNDIZ

Kyle Kuric a jeté l’équipe derrière lui et, avec neuf points suivis de tous les billets sans échec (trois, deux et lancers francs), il a mis le jeu dans un mouchoir. 5:01 de la fin malgré un incroyable triple d’Austin Hollins (65-66).

En plein jeu de nerfs des deux côtés, un Higgins précis à égalité à 2:38 de la fin (68-68) et l’égalité s’est répétée après les deux triples de Pangos (+31) et d’un colossal Davies (71-71).

L’Américain ougandais nationalisé a tourné le tableau de bord du lancer franc avec 1:03 à jouer (72-71) et Rivers a répondu avec un triple quand il avait la main d’un Mirotic gris sur son visage (72-74 en l’absence de 46,5).

Et à la fin, un triplazo de Pangos a condamné le match, puisque Higgins a raté au-delà de 6,75 mètres et déjà il n’y avait pas de temps pour quoi que ce soit malgré les deux échecs de la lignée des Black (74-76). Énorme match pour un Zenit qui a également pris de mauvaises nouvelles avec la blessure d’Arturas Gudaitis.