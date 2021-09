Zenit est cruel envers la Seleçao

02/09/2021 à 16h54 CEST

Le Zénith de Saint-Pétersbourg fait également face à la Seleçao. De manière absolument inattendue, il a contraint ses deux internationaux, l’ancien Blaugrana Malcom et Claudinho, de quitter la concentration du Brésil et de revenir au plus vite à la discipline du club. Le plus surprenant, c’est que les deux joueurs étaient arrivés à Sao Paulo en provenance de Russie lundi.

Il n’y a pas eu de rébellion des deux footballeurs, qui n’ont pas pris le vol charter qui a conduit Canarinha à Santiago, où ce lendemain matin, ils affrontent le Chili dans un match de qualification pour Qatar 2022, et les procédures nécessaires ont commencé à retourner à Saint-Pétersbourg. Un non-sens qui nourrit l’image de vulnérabilité de la CBF devant les clubs européens.

Et la Confederaçao, qui a un président provisoire après avoir destitué Rogerio Caboclo dont il y a des plaintes pour harcèlement sexuel et moral, n’avait plus que les coups de pied et la menace.

“La CBF exprime son désaccord avec les mouvements du Zenit et a adressé une plainte formelle à la FIFA, en joignant les documents envoyés par le club russe à l’entité et aux athlètes. La CBF fera appel à l’entité qui régit le football mondial afin que, en conformément à sa réglementation, toutes les sanctions applicables à Zenit sont respectées », a indiqué la fédération brésilienne dans un communiqué.

Tite ne peut plus compter sans les deux internationaux qui ont remporté l’or olympique : Malcom est celui qui a marqué le but du titre contre l’Espagne. Les deux rejoignent les neuf joueurs qui agissent en Angleterre et que leurs clubs respectifs, avec le soutien de la Premier League, n’ont pas autorisés à voyager, arguant que certains des pays d’Amérique du Sud sont sur une liste rouge et, par conséquent, les joueurs manqueraient des engagements avec leurs équipes car ils devraient se mettre en quarantaine à leur retour sur le territoire britannique.