Zenit sent le sang contre Malmö

28/09/2021

Le à 20:04 CEST

Roger Payro

Aucune équipe n’avait jamais encaissé vingt buts en quatre matchs consécutifs en Ligue des champions et sans en marquer aucun. Cet honneur douteux appartient à Malmö, dont la présence en phase de poules est déjà un succès mais aspire à montrer une meilleure image. Il l’a en chinois dans un groupe avec Chelsea, la Juventus et le Zenit. Ce dernier le reçoit ce mercredi à la Gazprom Arena, où aspire à faire plus de sang et à élargir ce 0-20. Pas en vain, tout ce qui ne bat pas la boîte suédoise compliquerait ses aspirations à revenir au pas sur un huitième de finale de Ligue des champions. Il n’a pas pu le faire depuis 2015/16.

L’équipe de Sergey Semak vient au duel en étant clairement le dominant de la Premier League russe, où il est invaincu. Lors de la première journée européenne, il a fait mâcher du ciment à Chelsea, ce qui ne pouvait le vaincre que par le minimum. Le technicien céleste attend la même image et un meilleur résultat, qui a les pertes de Lovren, Ozdoyev et Karavayev.

Les choses sont un peu pires pour Malmö, deuxième du championnat de leur pays, à trois points de Djurgarden avec neuf matchs à jouer. Cependant, ses deux dernières victoires – notamment avec la dernière victoire contre Örebro (5-1) – ont rechargé les élèves de Jon Dahl Tomasson avec confiance après une mauvaise série de résultats. Le sélectionneur danois ne pourra pas compter sur Toivonen, Knudsen, Lewicki et Niklas Moisander.

Compositions probables :

Zénith: Kritsyuk ; Barrios, Christiakov, Rakitskiy ; Sutormin, Kuzyayev, Wendel, Santos ; Malcom, Dzyuba, Azmoun

Malmö : Diawara ; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Olsson ; Rakip, Innocent, Christiansen ; Birmancevic et Çolak

Arbitre: Tasos Sidiropoulos (Grèce).

Stade: Arène de Gazprom

Heure: 18h45