Zenith pousse la couleur avec la série Bejweled Defy 21 Spectrum – WWD

PARIS – Poussant l’optimisme à travers les couleurs, Zenith change de vitesse en se concentrant sur ses montres Chronomaster en début d’année et prévoit de montrer une série de montres Defy colorées et de haute joaillerie cette semaine lors de Watches and Wonders.

«Nous avons eu une année tellement difficile derrière nous, nous devons être positifs et optimistes», a déclaré Julien Tornare, directeur général de Zenith.

«En tant que vieil homme de l’industrie, je pourrais être très conservateur, mais j’ai décidé de faire quelque chose d’un peu fou avec ces montres», a-t-il déclaré, soulignant que la Defy est une gamme de produits qui offre une certaine liberté.

«Il est très important pour moi de garder aussi beaucoup de dynamisme et de créativité au sein du Defy», a-t-il ajouté.

Limité à 10 pièces par modèle – il existe cinq modèles de garde-temps Defy 21 Spectrum: orange, bleu, violet, vert et noir – l’idée est de générer du buzz. Les montres sont ornées de diamants taille brillant dans un boîtier en acier inoxydable, tandis que la lunette est cerclée de saphirs taille baguette.

La marque a récemment recouvert son bâtiment de fabrication au Locle, en Suisse, avec des œuvres d’art colorées de l’artiste contemporain Felipe Pantone.

« Je veux aller à l’encontre de beaucoup de ce qui s’est passé dans le passé – vous avez une marque très historique et ensuite vous ne faites que répéter le passé », a déclaré l’exécutif.

Notant que son mentor était Jean-Claude Biver, l’ancien chef de la division horlogère de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, il a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus d’accord avec Biver, qui a propulsé les étiquettes de montres mécaniques sur de nouveaux territoires.

«Je suis très à l’aise pour faire quelque chose de classique un jour et être très fou le lendemain», a déclaré Tornare.