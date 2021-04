Zenkit Hypernotes combine intuitivement la prise de notes et la mise en page avec la nouvelle application iPhone et Mac

Zenkit, une suite d’applications d’entreprise populaire, est de retour avec une toute nouvelle application qui vise aujourd’hui à unifier la prise de notes et la présentation collaboratives, ainsi que la fonction intuitive de liaison d’idées. Lisez la suite pour en savoir plus sur Zenkit Hypernotes.

L’ajout d’Hypernotes à la suite Zenkit vise à répondre au besoin de pouvoir mettre en commun efficacement les connaissances de tous les membres de l’entreprise en une ressource partagée précieuse. Hypernotes aide les gens à documenter et à organiser intuitivement leurs idées, leurs recherches et leurs connaissances, à établir des liens avec des concepts connexes et, en fin de compte, permet aux équipes d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et de manière cohérente. Notre objectif est qu’Hypernotes augmente le ratio «lecture: écriture» dans la documentation organisationnelle – pour s’assurer que les gens lisent réellement ce qui a été écrit. Ceci est réalisé grâce à une description et un référencement efficaces qui permettent aux utilisateurs de naviguer rapidement vers des informations importantes. Nous voulons qu’Hypernotes aide à pérenniser votre organisation. Martin Welker, PDG de Zenkit

Zenkit Hypernotes fonctionne sur les mobiles, les ordinateurs de bureau et le Web. Certaines fonctionnalités clés de collaboration sont intégrées à cette nouvelle application:

Liaison bidirectionnelle entre les notes associées pour faciliter les connexions de connaissances Divisez les grands sujets en sous-sujets plus petits à l’aide de la fonction de plan Suggestions automatiques pour lier des notes liées mais pas encore connectées Incorporation de blocs de texte pour réduire le contenu dupliqué Graphiques de connaissances pour une meilleure découverte de votre contenu Hors ligne accès sur les appareils mobiles Collaboration étendue au niveau des tâches, des notes et des blocs-notes

Zenkit a également ajouté de nouvelles fonctions de dessin à Hypernotes. Les dessins peuvent aider à illustrer un point, servir de schéma de base de quelque chose sur lequel vous prévoyez de travailler, et bien plus encore. Avec le lancement de la fonction Dessin, vous pouvez maintenant ajouter un dessin n’importe où dans Zenkit où vous téléchargeriez habituellement un fichier ou une image: Dans Hypernotes, utilisez la commande rapide «/ draw». Cela fonctionne également dans Zenchat. Cliquez ou appuyez simplement sur le bouton + et choisissez «Dessin».

L’écosystème de la prise de notes a connu beaucoup d’innovations au cours de la dernière année. Avec COVID-19 renforçant le besoin d’outils de collaboration pour les équipes distantes, des applications comme Spike et Twobird intègrent des notes dans la boîte de réception des e-mails, tandis que des applications comme Roam Research et Notion innovent de manière unique en reliant les espaces de travail.

Zenkit Hypernotes fait partie de l’écosystème d’applications Zenkit qui incluent la gestion de projet, la gestion des tâches et une application de chat.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: