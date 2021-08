Zenkit lance « Projets » – un nouvel outil de gestion des tâches pour les entreprises clientes

La suite d’applications d’entreprise de Zenkit s’étend aujourd’hui avec la sortie de « Projects », le cinquième produit à rejoindre la liste croissante d’autres outils de productivité et de collaboration utilisés par les consommateurs et les entreprises.

Les projets fournissent aux équipes et aux lieux de travail un ensemble complet de fonctionnalités qui permettent de gérer et de gagner du temps, de respecter les délais, de déléguer et de suivre les tâches pour respecter le calendrier des projets.

« Au cours des 5 années qui ont suivi le lancement de Zenkit, nous avons eu le privilège d’en apprendre beaucoup sur la gestion de projet. Nous sommes fiers de dire que Projects est le compromis parfait entre simplicité et fonctionnalité », déclare Martin Welker, PDG d’Axonic. « Projets » a été conçu pour fournir des fonctionnalités professionnelles de haut niveau, mais également une expérience légère pour aider à rendre la livraison des projets plus transparente. Les équipes auront une meilleure vue d’ensemble des performances sur plusieurs projets si elles exécutent plusieurs initiatives à la fois – pour la planification, l’exécution et la réalisation des objectifs et des jalons commerciaux.

Les applications Projects de Zenkit sont dotées de fonctionnalités et d’améliorations uniques, notamment :

Un tableau de bord affichant les tâches personnelles et d’équipe et la progression de tous les projets. Vues intelligentes : tableau Kanban, liste de tâches, vues de calendrier et agendas quotidiens et hebdomadaires. Un planificateur de ressources pour gérer les charges de travail inter-projets. Planification des ressources dans les diagrammes de Gantt. Regrouper, trier et filtrer dans des vues globales et des rapports. Comprend plusieurs façons de travailler sur des projets, y compris les vues Gantt, Kanban, calendrier et hiérarchie.

Pour utiliser l’application Projects, visitez : Web, ou téléchargez sur iOS, Android, Mac, Windows ou Linux.

