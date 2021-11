Zenwork lève plus de Rs 1200 crore auprès de Spectrum Equity basé aux États-Unis

À l’heure actuelle, environ 95 % de son chiffre d’affaires provient des États-Unis, car ses clients se trouvent principalement sur les marchés nord-américains. (Image représentative)

La société de technologie Zenwork, un fournisseur de logiciels numériques de conformité fiscale et de déclaration réglementaire pour les entreprises, a levé plus de 1 200 crores de roupies auprès de la société américaine de capital-investissement Spectrum Equity, alors qu’elle prévoit d’étendre la main-d’œuvre et la capacité des produits et de pénétrer de nouveaux marchés, en particulier dans le Région Europe et Asie-Pacifique (APAC).

« C’est le tout premier financement que nous avons obtenu. Avant cela, pendant plus de dix ans, nous avons démarré l’entreprise, donc aucun financement n’a été levé plus tôt. C’est le premier financement que nous avons obtenu d’un investisseur extérieur », a déclaré à FE le co-fondateur et PDG de Zenwork, Sanjeev Singh.

La société, enregistrée à Hyderabad et dont le siège social se trouve aux États-Unis, a démarré ses activités en mai 2011 et exploite les marques « Tax1099 » et « Compliancely ». À l’heure actuelle, environ 95 % de son chiffre d’affaires provient des États-Unis, car ses clients se trouvent principalement sur les marchés nord-américains. Au cours des deux derniers mois, la société a pénétré les marchés européens et a également acquis quelques clients en Inde.

« En tant qu’entreprise amorcée, nous avions besoin de plus que de l’argent, d’un bon partenaire de croissance. Ainsi, dans le partenaire de croissance, nous avons un bon partenaire plus de l’argent. L’argent servira essentiellement à étendre notre capacité de produits, à embaucher plus de personnes à Hyderabad, à vendre également nos produits à de nouvelles régions – dans la région européenne, l’Inde et la région Asie-Pacifique », a déclaré Singh.

La société a déjà lancé ses produits dans 18 pays européens et prévoit de couvrir 40 pays européens d’ici fin décembre 2021. Elle travaille au lancement de produits dans la région APAC. Il vise à avoir une « bonne présence » dans la plupart des pays européens, en Asie et dans la moitié de la région APAC d’ici fin 2022. La société ne prévoit pas de lever des fonds supplémentaires pour les deux prochaines années.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.