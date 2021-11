ZenX et Unizen s’associent à GEC pour leur première mission sur la lune

ZenX, l’incubateur et l’écosystème de CeDeFi, et Unizen, un écosystème d’échange intelligent de premier plan, ont annoncé un partenariat avec Geometric Energy Corporation (GEC) pour développer et lancer DOGE-1, la première mission sur la lune financée par crypto-monnaie, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Le vaisseau spatial collectera des données spatiales lunaires à l’aide de son capteur embarqué et de sa suite de caméras et les transmettra à GEC via son module de communication embarqué.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Sean Noga, PDG d’Unizen et de ZenX, a déclaré :

Geometric Energy Corporation est une équipe vraiment innovante et ambitieuse avec une vision impressionnante pour l’avenir et une croyance profonde dans les cas d’utilisation en constante expansion. Le protocole XI est une évolution révolutionnaire dans la façon dont l’infrastructure spatiale se connecte à la technologie des registres distribués. Initialement, cette technologie permettra des écrans d’affichage spatiaux par satellite (alimentés par des revendications symboliques) et le domaine inexploité des récompenses de rapport de données connectées de Web3 sur les réseaux de communication SATCOM.

Une première pour la communauté spatiale et crypto

Cette association est pionnière à la fois dans la communauté spatiale et crypto. Le lancement de SpaceX Falcon 9, prévu pour le premier trimestre de l’année prochaine, a été financé avec Dogecoin (DOGE/USD), ce qui en fait la première mission spatiale payée avec des crypto-monnaies.

Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales chez SpaceX, a déclaré :

Cette mission démontrera l’application de la crypto-monnaie au-delà de l’orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire. Nous sommes ravis de lancer DOGE-1 sur la Lune !

Samuel Reid, PDG de GEC, a déclaré :

Geometric Energy Corporation est fière de s’associer à Unizen pour repousser les limites de la technologie des registres distribués dans l’espace et apprécie votre collaboration continue pour nous aider à aller sur la lune.

DOGE-1 pourrait devenir le premier satellite cubain à atteindre la Lune

À ce jour, plus de 1 600 cubesats (mini satellites de forme carrée) ont été lancés, mais tous ont été lancés en orbite terrestre basse (LEO), qui se situe entre 100 et 1 200 milles au-dessus de la surface de la Terre. DOGE-1 pourrait être le premier satellite cubain de l’histoire à atteindre la Lune, marquant une réalisation importante pour le vol spatial mondial.

Une étape importante pour les projets à grande échelle financés par la crypto-monnaie

Bien qu’elle n’ait pas encore été réalisée, la mission est un succès significatif car elle a montré que la crypto-monnaie peut être une forme de financement flexible mais stable pour des projets de grande envergure. Les partenaires sont convaincus que ce cas d’utilisation historique deviendra une étape importante pour d’autres missions financées par crypto.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent