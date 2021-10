« Zenyatta Mondatta » : la pop presque parfaite de la police

Le 3 octobre 1980, La police a livré un album que Rolling Stone a décrit comme “une pop presque parfaite par un groupe qui enfreint toutes les règles et fait parfois des montagnes musicales avec des idées de la taille d’une taupinière”. C’était leur troisième LP, Zenyatta Mondatta.

Un album n ° 1 au Royaume-Uni, en France et en Australie, il comportait deux autres succès emblématiques de MM. Piquer, Summers et Copeland, “Don’t Stand So Close To Me” et “De Do Do Do, De Da Da Da.” Mais à côté des paroles absurdes de ce dernier, Sting contribuait également à des chansons de conscience sociale telles que «When the World Is Running Down, You Make the Best of What’s Still Around», «Driven To Tears» et «Bombs Away».

“Il n’y a rien du heavy metal qui, je suppose, était sur les deux premiers albums”, a déclaré Copeland à Musicians Weekly à l’occasion de la sortie de Zenyatta Mondatta. «Mais il y a déjà beaucoup de groupes qui proposent cela. Il n’y a pas de guitare floue nulle part cette fois. ‘[When] The World Is Running Down’, par exemple, a commencé comme un numéro de jazz lourd, puis nous l’avons policier. Nous faisons toujours beaucoup de superpositions et utilisons au maximum les techniques de studio et il y a beaucoup de chirurgie esthétique sur les bandes.

Zenyatta Mondatta a connu une journée mémorable en Amérique le 27 février 1981. Alors qu’ils poursuivaient leur ascension au sommet en tant que peut-être la plus grande attraction rock internationale de Grande-Bretagne de l’époque, la RIAA a décerné au trio son premier disque de platine. Le joueur long surpassait ses prédécesseurs Outlandos D’Amour et Régate de Blanc aux États-Unis et a atteint son apogée avec l’arrivée de la certification platine.

Le tableau Billboard du 28 février montrait Zenyatta grimpant d’une place à ce qui est devenu son sommet n ° 5. C’était la 19e semaine d’une course épique de 153 semaines sur le compte à rebours. “Don’t Stand So Close To Me” a remporté un Grammy pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix, et “Behind My Camel” a remporté le prix de la meilleure performance instrumentale rock.

Alors que les fans américains continuaient à rattraper le catalogue du groupe à ce moment-là, les deux premiers albums de Police continueraient à être reconnus par leurs propres ventes. Outlandos D’Amour a remporté la certification platine à l’été 1984, plus de cinq ans après ses débuts dans les charts. Outlandos D’Amour a dû attendre beaucoup plus longtemps, se classant pour la première fois également en 1979 et devenant platine au début de 2002.

Un succès bien plus grand était au coin de la rue. La suite de Zenyatta Mondatta, 1981 Fantôme dans la machine, est devenu triple platine en 2001. Leur ensemble de studio final, Synchronicity de 1983, a battu tous ses records précédents avec une course de 17 semaines au n ° 1 en Amérique. Il a atteint le statut de quadruple platine en 1984 et est devenu huit fois platine en 2001.

