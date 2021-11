Zeotap se lance sur Google Cloud Marketplace

En achetant le CDP de Zeotap sur Google Cloud Marketplace, les clients Google Cloud bénéficieront également d’une facturation consolidée, car les frais de Zeotap apparaîtront directement sur les factures Google Cloud des clients.

Zeotap a annoncé jeudi sa disponibilité sur Google Cloud Marketplace. Le nouveau partenariat signifie que les clients de Google Cloud peuvent désormais compenser leurs coûts d’abonnement à la plate-forme Zeotap par rapport à leurs engagements de dépenses Google Cloud, ce qui signifie qu’ils peuvent intégrer Zeotap sans frais supplémentaires pour leur budget, a déclaré la plate-forme dans un communiqué.

Selon l’entreprise, pour les entreprises cherchant à intégrer une plate-forme de données client, la nouvelle liste Zeotap sur Google Cloud Marketplace présente non seulement une économie de coûts significative grâce à la facturation compensatoire, mais offre un processus d’approvisionnement plus fluide pour accélérer le retour sur investissement. En achetant le CDP de Zeotap sur Google Cloud Marketplace, les clients Google Cloud bénéficieront également d’une facturation consolidée, car les frais de Zeotap apparaîtront directement sur les factures Google Cloud des clients.

Nous sommes ravis de rejoindre Google Cloud Marketplace et de saisir cette opportunité pour permettre aux spécialistes du marketing de réaliser plus rapidement, plus facilement et à moindre coût la valeur de leurs données clients, a déclaré Projjol Banerjea, co-fondateur et directeur produit de Zeotap. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe Google Cloud pour présenter notre CDP à encore plus de marques à travers le monde », a ajouté Banerjea lors du lancement.

Zeotap est une plate-forme de données client qui permet aux marques d’unifier, d’améliorer et d’activer les données client dans un avenir sans cookie, tout en mettant la confidentialité et la conformité des consommateurs au premier plan. La société affirme travailler avec plus de 80 des 100 plus grandes marques mondiales, y compris des noms tels que P&G, Nestlé et Virgin Media. Elle est également membre fondateur d’ID+, une initiative d’identification marketing universelle.

