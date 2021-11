Zepeda a submergé Vargas dans une excellente soirée Top Rank

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La soirée qui s’est déroulée hier matin au Madison Square Garden Theatre (New York) a été divertissante et a connu l’une des finales les plus spectaculaires de l’année.

L’américain, mexicain de sang, José Zepeda (35-2, 27 KO) a prouvé une nouvelle fois qu’il est l’un des meilleurs super-légers de la planète. Il a écrasé le Portoricain Josué Vargas (19-2, 9 KO) pour clôturer une semaine au cours de laquelle les deux se sont montrés très vifs, culminant par une bagarre à la pesée. La différence de niveau était évidente dans les deux minutes que dura le combat, où la première main de puissance réelle de Zepeda, un coup courbe avec une trajectoire légèrement descendante, explosa dans la mâchoire de Vargas, qui tomba sur la toile complètement molle; pouvant l’avoir arrêté là, l’arbitre a décidé de prolonger le combat et pour le Portoricain de prendre quelques mains dures du vainqueur, qui l’a battu vicieusement jusqu’à ce que le troisième homme, trop passif, décide que ça suffit.

Après ses défaites contre Terry Flanagan (sur blessure) et José Ramírez (sur décision à une courte majorité, « Chon » Zepeda a plus que mérité une troisième opportunité mondiale à l’âge de 32 ans. Le Californien a une séquence positive contre José Pedraza, Kendo Castañeda, Ivan Baranchyk, Hank Lundy et Josué Vargas, tous des noms notables, en plus de nous offrir deux belles fermetures contre le Biélorusse et Vargas.Il apparaît numéro deux dans la liste WBC de ce poids et cinquième dans le classement WBO, n’apparaissant pas de manière injustifiable dans les deux autres listes mondiales Comment on aimerait qu’on nous explique pourquoi en WBA ou en IBF il n’y a pas de place pour ce redoutable athlète et il y a de la place pour certains avec des CV bien pires.

Comme nous l’avions prévu dans le précédent, les combats du reste du gala, même dépourvus de grands noms, étaient plus qu’intéressants. Dans le semi-fonds, le poids coq de Porto Rico Carlos Caraballo (14-1, 14 KO) et le Philippin Jonas sultan (18-5, 11 KO) nous a offert dix rounds impressionnants, avec des chutes subies dans les deux coins et un triple score de 94-93 pour l’Asiatique. Un retrait final au neuvième round a été décisif pour le résultat final du combat. De même, l’Américain Charles Jackson (18-1, 11 KO) a battu le Dominicain Jonathan Guzman (24-2, 23 KO) après huit épisodes passionnants à la limite des super poids coq, par décision partagée, et des Yankees super légers Matthieu Gonzalez (12-0-1, 8 KO) et Dakota s’attarde (12-5-3, 8 KO) a récolté un nul avec de bons moments de boxe et de la tension dans plusieurs échanges.