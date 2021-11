Zepeda-Vargas, duel très chaud ce soir aux Etats-Unis

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Top Rank organise un gala avec une notoriété hispanique au Madison Square Garden Theatre (New York).

Le combat principal est l’excitant José Zepeda (34-2, 26 KO) contre Josué Vargas (19-1, 9 KO), dix rounds en super léger. C’est un combat où Zepeda devrait démontrer son punch et sa plus grande expérience et qualité, mais attention au Portoricain Vargas, car sa seule défaite a été par disqualification et il vient de battre plusieurs rivaux de haut niveau.

Ce mauvais comportement persiste dans l’île de gauche, puisqu’il a provoqué ces derniers jours Zepeda, d’origine mexicaine, à tel point qu’ils en sont venus aux mains, sans que ses équipes fassent trop pour l’éviter (plutôt le contraire), au pesée.

Le concours s’annonce chaud, précédé d’un bon undercard avec le poids coq Carlos Caraballo (14-0. 14 KO), incroyable puncheur portoricain, qui affrontera le Philippin Jonas sultan (17-5, 11 KO) en dix rounds et le combat intéressant avec les Dominicains Jonathan Guzman (24-1, 23 KO) se testant contre l’Américain Charles Jackson (17-1, 11 KO) à huit manches à la limite des super poids coq.

L’essentiel de la soirée peut être vu en Espagne sur la plateforme FITE, à partir de deux heures ce matin. Le prix est d’environ 8’60 euros pour changer et peut être loué ici.