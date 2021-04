Zéro cas de Covid lors du procès des champions de snooker ouvre la voie à de nouvelles libertés pour les événements de masse | UK | Nouvelles

Nous pouvons révéler qu’un projet pilote au Sheffield’s Crucible Theatre pour le championnat du monde de snooker n’a enregistré aucun cas de suivi du virus. Le succès spectaculaire de l’essai signifie que le feu vert devrait maintenant être donné pour que les lieux de divertissement rouvrent avec un public complet à partir du 21 juin. adhérer à un système de certificat Covid.

Alors que le déploiement des vaccins dans le pays se poursuit, avec 33 millions de premières doses déjà distribuées et les décès quotidiens tombant à 22 hier, cette décision sera une réponse aux prières d’une industrie battue par les verrouillages.

Une source de l’industrie a déclaré hier soir: «Les premières découvertes de Sheffield ont été ce pour quoi tout le monde a prié.

«On nous dit maintenant que c’est à peu près terminé que les exigences de distance sociale prendront fin le 21 juin et de se préparer en conséquence.

“Il semble que tout est maintenant à peu près en place et qu’il ne s’agit que de franchir les t et de parsemer les i et de s’assurer que les événements pilotes restants continuent à se dérouler sans incident.”

Cette décision, qui devrait être ratifiée par le gouvernement si les cas et les décès continuent de chuter, fait suite aux événements réussis du programme de recherche sur les événements, qui incluent le billard à Sheffield.

Chaque jour, des centaines de spectateurs se sont rendus sur les lieux et l’Express a appris qu’au cours de la première semaine, aucun cas positif de Covid n’a été trouvé.

Ce succès a également permis au gouvernement d’annoncer aujourd’hui que les Brit Awards du mois prochain à la 02 Arena de Londres seront regardés par 4 000 fans.

Les membres du public ne seront pas socialement distancés ou tenus de porter des couvre-chefs une fois assis dans l’arène.

Mais tous les participants doivent avoir la preuve d’un résultat de test de flux latéral négatif et fournir des détails de suivi et de trace au cas où un autre membre du public recevrait un test positif après l’événement.

L’ensemble de certificats Covid à implémenter formera trois volets différents:

UN – Les personnes qui ont été vaccinées.

DEUX – Les personnes qui ont subi un test montrant qu’elles avaient des anticorps pour avoir eu le virus au cours des six mois précédents.

TROIS – Les personnes qui ont passé un test Covid négatif.

La prochaine étape de la feuille de route du gouvernement hors du lock-out est prévue pour le 17 mai, date à laquelle les performances socialement distancées seront autorisées à reprendre.

Il est entendu que ce sera tamponné le 10 mai. Les productions à petite échelle dans le West End devraient revenir, tandis que de nombreux sites à travers le pays ont adapté un espace extérieur pour permettre des spectacles en plein air.

Depuis l’été dernier, la croisade Raise The Curtain de l’Express se bat pour faire en sorte que les industries du spectacle vivant de notre pays survivent à la plus grande crise jamais provoquée par la pandémie.

Nica Burns, une productrice du West End et propriétaire de Nimax Theatres, a déclaré que son industrie était prête à faire “tout ce qu’il faut” pour rouvrir ses portes, et a déclaré que le soutien public pour les certificats est “écrasant”.

Elle a déclaré: «Par-dessus tout, les gens veulent se sentir en sécurité et c’est la façon de le faire. Une enquête récente a montré que 78 pour cent des gens soutiennent cette mesure et c’est à nous tous collectivement de la faire fonctionner.

«Il est vraiment important de dire que le gouvernement a vraiment réfléchi à cela et qu’il n’exclura personne.

«Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé, religieuses ou culturelles peuvent toujours obtenir un certificat leur permettant d’assister à des spectacles en toute sécurité. Mais il est maintenant si important que nous rouvrions notre économie et que tous ces pauvres gens sans travail de retour gagner à nouveau.

“Nous avons désespérément besoin d’ouvrir à pleine capacité et, les doigts croisés, cela va se passer à partir du 21 juin. Tout ce que nous voulons, c’est remonter sur scène et faire ce que nous faisons, c’est-à-dire rendre les gens heureux.”

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, dirige l’examen gouvernemental du vaccin Covid et de la certification des tests.

On pense que si les Brit Awards du 11 mai passent sans incident et que la date limite du 17 mai est atteinte, le feu vert sera officiellement donné pour l’ouverture des salles le 21 juin.

Le célèbre Crucible Theatre de 980 places fonctionnait à 33% de sa capacité pour le premier tour de billard. Il est passé hier à 50 pour cent, laissant près de 500 spectateurs à l’intérieur.

Une foule de 75 pour cent de capacité sera autorisée pour les quarts de finale et les demi-finales la semaine prochaine avant qu’un auditorium complet sans distanciation sociale ne soit autorisé pour la finale.

Les spectateurs sont tenus de porter des masques à l’intérieur du site et aucune personne de moins de 18 ans, vulnérable ou enceinte, n’a été autorisée à y assister.