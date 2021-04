Zéro chanteur de Koyi K Utho quitte le groupe

Depuis plus de dix ans, Villa Gerardo Minotta, mieux connu comme Zéro, était en charge de diriger la voix dans le groupe de métal industriel Koyi K Utho. L’image imposante de ce chanteur est sûrement ancrée dans la mémoire de tous les fans de musique heavy colombienne, mais ce 21 mars, le groupe a annoncé que Zero ne ferait plus partie de Koyi.

« Pour des raisons personnelles et après un accord mutuel, Gerardo a décidé de se retirer du groupe, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance dans ses projets de vie et le remercier pour toutes ces années de travail », indique le communiqué signé par les autres. les membres du groupe.

Koyi K Utho n’a pas seulement explosé les scènes dans toute la Colombie, il a également participé à des festivals tels que Enfer paradis et le 70 000 tonnes de métal. Le groupe a assuré dans la déclaration qu’il continuerait à travailler et à présenter de la nouvelle musique afin de perpétuer l’héritage qu’il a formé.