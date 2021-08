Zero-click, la faille de sécurité de l’iPhone qu’Apple n’arrive pas à résoudre | La technologie

Une autre faille de sécurité met les utilisateurs en danger, bien que cette fois-ci de manière encore plus discrète et sans que les gens puissent faire quoi que ce soit pour se protéger. Les messages sans clic peuvent infecter votre iPhone sans que vous le sachiez et simplement parce que vous avez reçu un message via iMessage.

Apple se vante d’être la société avec les appareils les plus sécurisés depuis trop d’années. Ils ont posté beaucoup d’annonces se moquant d’Android pour sa légère sécurité, mais Ce que tout le monde ne sait pas, c’est que les iPhones ont une faille de sécurité qui semble impossible à résoudre et qui bouleverse Apple.

L’enquête qui a remis la question sur la table se concentre sur l’espionnage subi par des militants et des journalistes sous le gouvernement de Bahreïn, un pays du Moyen-Orient. C’est un territoire qui comprend plus d’une trentaine d’îles du golfe Persique qui aurait acheté et diffusé au monde un programme malveillant si sophistiqué qu’il n’aurait pas besoin de l’utilisateur pour interagir avec lui.

Ce type de malware n’est pas nouveau, ils sont connus sous le nom de “zéro clic” et se caractérisent par le fait que les utilisateurs n’ont pas à cliquer sur absolument rien, ce qui vaut la redondance., même pas, entrez une application pour commencer à travailler. Le malware a trouvé sa place dans l’application de messagerie d’Apple iMessage.

Des chercheurs du Citizen Lab de l’Université de Toronto assurent également que le malware a utilisé la version d’iOS 14.4 et, plus tard, la mise à jour vers iOS 14.6Bien que le plus frappant de tous soit que l’attaque a pu contourner toutes les mesures de sécurité d’Apple. Même celui connu sous le nom de BlastDoor et qui est conçu pour repousser ce type de malware.

Citezen Lab aurait conseillé à Apple de prendre en compte cette vulnérabilité, même si la firme à la pomme n’a pas reconnu que son iPhone et, surtout, iMessage sont déjà exempts de cette vulnérabilité. Pour être plus sérieux, ces messages “zéro clic” peuvent affecter les ordinateurs et iMessage est compatible avec les MacBook d’Apple..

La solution la plus confortable et la plus simple serait d’offrir aux utilisateurs la possibilité de supprimer l’application de messagerie d’Apple.. Mais la société Apple a toujours été réticente à autoriser ses utilisateurs à supprimer du système des applications qu’ils considèrent importantes pour l’expérience complète de leur produit.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir de solution de contournement pour cette vulnérabilité. Apple a iOS 15 au coin de la rue et ils intégreront très probablement de nouvelles fonctionnalités de sécurité, bien que rien ne garantisse qu’elles soient suffisamment rigides pour protéger les utilisateurs. des messages « zéro clic ». La seule chose à faire est d’être prudent.