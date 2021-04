Zéro émission nette dix ans plus tard qu’Apple, promet HP- .

Le géant informatique HP suit l’exemple environnemental d’Apple en promettant d’atteindre zéro émission nette. Cependant, alors qu’Apple a atteint cet objectif en 2018 pour ses propres opérations, et s’engage à le faire pour l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030, HP se fixe un objectif moins ambitieux …

HP dit qu’il réduira de moitié ses émissions de gaz à effet de serre pour 2019 d’ici 2030, mais ne prévoit d’atteindre le zéro net que 10 ans plus tard, en 2040. The Verge rapporte.

HP prévoit d’atteindre des émissions «nettes nulles» d’ici 2040, ce qui signifie qu’il ne dégagera pas plus de pollution climatique qu’il ne peut en retirer de l’atmosphère. Ces objectifs correspondent à ce que les scientifiques ont jugé nécessaire à l’échelle mondiale pour éviter les pires effets du changement climatique. Il fait également suite aux engagements climatiques pris récemment par Apple et Dell. Apple a une échéance plus rapide pour atteindre zéro émission nette d’ici 2030. Dell s’est engagé en 2019 à réduire la pollution causée par le réchauffement de la planète de ses opérations et de sa consommation d’électricité dans la moitié de cette décennie. Le plan de HP pour réduire les émissions est sur un calendrier plus court que celui de Dell. Dell prévoit d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, dix ans plus tard que HP. Et contrairement à Dell, HP s’est également engagé à réduire de moitié les émissions dont il est indirectement responsable cette décennie. Cela inclut la pollution provenant des chaînes d’approvisionnement et de l’utilisation de ses produits.

Apple a présenté sa propre feuille de route l’été dernier.

Apple a dévoilé aujourd’hui son plan visant à devenir neutre en carbone sur l’ensemble de ses activités, de sa chaîne d’approvisionnement de fabrication et du cycle de vie des produits d’ici 2030. La société est déjà neutre en carbone aujourd’hui pour ses activités commerciales mondiales, et ce nouvel engagement signifie que d’ici 2030, chaque appareil Apple vendu aura un impact climatique net nul. La feuille de route décennale d’Apple réduira les émissions grâce à une série d’actions innovantes, notamment: Conception de produits à faible teneur en carbone: Apple continuera à augmenter l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et recyclés dans ses produits, à innover dans le recyclage des produits et à concevoir des produits de manière à être aussi écoénergétiques que possible. […] Accroître l’efficacité énergétique: Apple identifiera de nouvelles façons de réduire la consommation d’énergie dans ses installations d’entreprise et aidera sa chaîne d’approvisionnement à faire la même transition […] Énergie renouvelable: Apple restera à 100% d’énergie renouvelable pour ses opérations – en se concentrant sur la création de nouveaux projets et le déplacement de toute sa chaîne d’approvisionnement vers une énergie propre […] Innovations de processus et de matériaux: Apple s’attaquera aux émissions grâce à des améliorations technologiques des processus et des matériaux nécessaires à ses produits […] Élimination du carbone: Apple investit dans les forêts et d’autres solutions fondées sur la nature à travers le monde pour éliminer le carbone de l’atmosphère.

Bien que le rythme de HP soit beaucoup plus lent, plus il y aura d’entreprises qui s’engageront, plus il y aura de pression sur les autres pour qu’elles fassent de même.

Photo: Chelsea / Unsplash

