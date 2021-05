Zero, la première production italienne de Netflix avec un casting afro-descendant, marque un exploit racial – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La série Netflix Zero, qui a été créée dans le monde le mois dernier, est la première production télévisée italienne avec une distribution principalement noire, un éclair de clarté dans un paysage télévisuel sombre où l’utilisation persistante de langage et d’images racistes suscite de nouvelles protestations.

Même si Zero représente une percée dans l’histoire de la télévision italienne, sur les réseaux privés, les équipes de comédie affirment leur droit d’utiliser des insultes raciales et des gestes obliques dans la satire. Le principal radiodiffuseur d’État, RAI, est critiqué pour avoir tenté de censurer les propos d’un rappeur italien soulignant l’homophobie dans un parti politique de droite. Et sous la pression extérieure, la RAI déconseille, mais n’interdit pas totalement, l’utilisation du blackface (barbouillage du visage, pratique considérée comme raciste aux États-Unis) dans les émissions parodiques.

Au milieu de l’exacerbation des tensions culturelles, les protagonistes de Zero espèrent que la série, de personnages noirs italiens de deuxième génération et basée sur un roman d’un fils d’immigrants angolais, contribuera à accélérer l’acceptation par le public que l’Italie est devenue une nation multiculturelle.

“Siempre digo que Italia es un país atado a las tradiciones, más que racista”, dijo Antonio Dikele Distefano, quien coescribió la serie y cuyas seis novelas, incluida aquella en la que se basó Zero, se centran en las vidas de hijos de inmigrantes en Italie.

«Je suis convaincu que grâce à ces choses – écrire des romans, la possibilité de faire une série – les choses peuvent changer», a-t-il déclaré.

Zéro est un changement radical parce qu’il présente des modèles pour les jeunes Italiens noirs qui ne se sont pas reflétés dans la culture, et parce qu’il crée une fenêtre sur des changements dans la société italienne que des secteurs de la population majoritaire n’ont pas reconnus.

Les militants qui luttent contre le racisme à la télévision italienne soulignent qu’il a été développé par Netflix, basé aux États-Unis, avec l’engagement de dépenser 100 millions de dollars pour améliorer la diversité, et non par la télévision publique ou privée en Italie.

«En tant qu’Italien noir, je ne me suis jamais vu représenté à la télévision italienne. Ou plutôt, j’ai vu des exemples de la façon dont les femmes noires étaient hypersexualisées », a déclaré Sara Lemlem, une militante et journaliste qui fait partie d’un groupe d’Italiens de la deuxième génération qui protestaient contre les questions racistes à la télévision italienne. «Il n’y a jamais eu de femme noire dans le rôle d’une femme ordinaire: une étudiante noire, une infirmière noire, une enseignante noire. Je ne me suis jamais vu représenté dans le pays où je suis né et a grandi ».

Zero, qui a été créée le 21 avril, a été immédiatement répertoriée dans le top 10 des émissions les plus regardées sur Netflix en Italie.

Source: Cependant