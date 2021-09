Zero + Maria Cornejo RTW Printemps 2022 – WWD

La renaissance était dans l’esprit de Maria Cornejo – en particulier le concept du papillon, la réflexion sur une chrysalide et une “transition sensuelle vers une nouvelle saison”.

Cette transition s’est déroulée avec un mélange de nouveaux tissus écologiques – un tissu en fil coupé personnalisé est fait de coton biologique et de polyester recyclé et un drapé en lin qui mélange le lin, une fibre naturelle, avec une viscose plus respectueuse de l’environnement. Les tissus écologiques sont un sujet passionnant que le designer considère constamment, avec 85 pour cent de la production ayant lieu à New York. Cornejo est un designer qui se soucie de ce qui entre dans chaque vêtement et de son empreinte sur le monde, de la conception à la sortie du magasin.

Le regard: Une coupe fluide et sans coutures s’oppose aux vêtements masculins et féminins.

Citation à noter : “Lorsque nous avons un vêtement créé en dehors de New York, c’est fait verticalement”, a-t-elle déclaré, expliquant qu’ils font confectionner le vêtement partout où le tissu est fabriqué, afin de réduire l’empreinte carbone.

Pièces clés : Denim imprimé; robe-chemise blanche impeccable à manches courtes; papillons dessinés à la main sur les robes ; combinaisons de saut techniques; hauts en tissu éponge français; jupes portefeuille asymétriques; manteaux cocon; tenues de soirée en or et porcelaine subtils, et gilets en tricot neutres retravaillés à partir de ses archives.

Les plats à emporter : Des pièces techniques et sophistiquées qui prennent des formes sensuelles, ce ne sont pas des pièces d’une saison, mais des créations à mélanger dans une garde-robe pour durer.