Zerodha est désormais évalué à 2 milliards de dollars; Nithin Kamath envisage un autre rachat d’ESPO cette année

Zerodha est désormais évalué à 2 milliards de dollars.

La plus grande société de courtage indienne Zerodha en ligne prévoit de racheter des actions aux employés cette année, valorisant la société à 2 milliards de dollars, a déclaré aujourd’hui le fondateur et PDG Nithin Kamath sur Twitter. Le rachat valoriserait la société de courtage à escompte au double de ce qu’elle valorisait lors du précédent rachat de l’année dernière 2020. «Tout le monde détient des ESOP et obtient continuellement de nouvelles options aussi. Nous avons procédé à un rachat l’année dernière à 1 milliard de dollars et nous le ferons cette année à 2 milliards de dollars », a tweeté Nithin Kamath. Il a ajouté que leur entreprise comporte des risques et donc des «évaluations prudentes».

L’évaluation de 2 milliards de dollars aiderait Zerodha à rejoindre un club d’élite de startups indiennes qui ont atteint des évaluations aussi élevées. Oyo, Zomato, Swiggy, Cred, Paytm font partie des startups nationales évaluées à plus de 2 milliards de dollars. «Bien que notre croissance soit passionnante, nous savons que ce n’est pas durable. Une entreprise de courtage est un bêta extrêmement élevé – fortement corrélé aux conditions du marché. Même s’il y avait un mini marché baissier, notre activité pourrait chuter de 40% en un clin d’œil », a déclaré Nithin Kamath.

Plus tôt l’année dernière, Zerodha avait racheté des actions de ses premiers employés. Zerodha avait dépensé 60 à 65 crores de Rs pour le rachat d’ESPO l’année dernière, rachetant des actions de quelque 700 employés de l’entreprise.

Jusqu’à présent, Zerodha n’a pas levé de fonds auprès de sources externes. Nithin Kamath avait déclaré plus tôt en avril de cette année que ce n’était pas le bon moment pour les startups indiennes de lever des fonds. «Bien qu’il n’y ait rien de mal à chasser les évaluations, mais sans être rentable, il est difficile de surmonter les ralentissements de l’économie. Donc, cet arbitrage fiscal pourrait potentiellement créer (sic) des entreprises moins résilientes, ce qui n’est pas bon pour notre économie à long terme », a-t-il déclaré.

Nothin Kamath a ajouté que la disponibilité aisée du capital-risque aujourd’hui peut aider une entreprise à croître rapidement. «Mais il y a une autre raison pour laquelle les startups se concentrent sur la croissance et la valorisation plutôt que sur les bénéfices: la fiscalité.» Zerodha a connu une forte croissance dans un marché haussier déchaîné qui a commencé l’année dernière en avril et la participation des détaillants a augmenté sur les marchés boursiers indiens.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.