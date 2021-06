Avec sa fonctionnalité Nudge, Zerodha a inclus des avertissements et des nudges dans Kite, des alertes qui aident les clients à améliorer leurs chances de gagner lors de la négociation.

Zerodha, la plus grande société de courtage d’Inde, a mis au point une nouvelle fonctionnalité « Kill Switch », un nouveau coup de pouce sur son application Kite. Cela permettra aux utilisateurs de faire une pause dans le trading et d’éviter le sur-trading. Avec sa fonctionnalité Nudge, Zerodha a inclus des avertissements et des nudges dans Kite, des alertes qui aident les clients à améliorer leurs chances de gagner lors de la négociation. “Lorsque vous êtes dans un drawdown pendant que vous tradez, la meilleure chose à faire est de faire une pause. Sinon, les chances que vous soyez irrationnel, que vous preniez de gros paris, que vous surtradez et que vous explosiez sont élevées », a déclaré Nithin Kamath, fondateur et PDG de Zerodha Online, dans un tweet.

Kamath, dans un article publié sur le site Web de Zerodha, a déclaré que lors d’un retrait ou de pertes, le nombre moyen de transactions est nettement plus élevé que lors d’une réalisation de bénéfices. Les bons traders réduisent considérablement la taille de leur trading ou font une pause dans le trading lors d’un tirage. C’est peut-être le seul moyen de survivre aux échanges sur les marchés à long terme. Être agressif ou échanger plus en perdant fonctionne rarement bien, a-t-il déclaré. “Si vous faites des pertes, cette nouvelle fonctionnalité aide à votre discipline de trading et à votre gestion des risques en vous permettant de désactiver instantanément le trading dans un ou plusieurs segments sur Kite, vous obligeant à faire une pause dans le trading”, lit-on dans une partie de l’article.

Le trading sur un segment ne peut être réactivé que 12 heures après la désactivation du segment. Actuellement, cette fonction est manuelle, mais la société travaille à la configuration du Kill Switch pour qu’il se déclenche automatiquement, en fonction d’un niveau de perte ou de rabattement prédéfini fixé par un utilisateur. En dehors de cela, Zerodha s’efforce également de permettre aux utilisateurs de définir les tailles maximales d’ordre et de position pour chaque instrument en tant que pourcentage du capital commercial global. “Cela vous aide à éviter de prendre des positions importantes en raison de l’anxiété induite par la cupidité ou la peur lors de la négociation”, a déclaré Kamath.

Comment utiliser la fonction Kill Switch

La fonction Kill Switch aidera également les utilisateurs qui cherchent à désactiver temporairement le compte de trading ou des segments spécifiques pour une raison quelconque. Les utilisateurs de Zerodha devront quitter toutes les positions ouvertes et annuler tous les ordres ouverts avant de désactiver un segment. Les traders peuvent utiliser Kill Switch et désactiver le trading en visitant la console, puis en allant dans la section des comptes. Dans la dernière étape, allez dans l’onglet segments et désactivez-le. En parlant de cette fonctionnalité, Kamath a déclaré dans un tweet : « Je pense que faire une pause quand les choses ne vont pas bien peut être très utile dans tous les aspects de la vie ».

