Zerodha pourrait bientôt réinventer les fonds communs de placement ; Nithin Kamath envisage une clientèle plus large et des investissements faciles

Zerodha, la plus grande société de courtage à escompte d’Inde, devrait perturber le secteur des fonds communs de placement. Le fondateur et chef de la direction de Zerodha, Nithin Kamath, a annoncé mercredi que la société avait reçu l’approbation de principe du régulateur des marchés des capitaux pour sa licence AMC (fonds commun de placement). Zerodha avait demandé la même chose en février 2020. Zerodha est la plus grande société de courtage du pays avec plus de 15 % de part de marché, battant les sociétés de courtage traditionnelles et établies telles que ICICI Securities et HDFC Securities.

Tout en annonçant que Zerodha aurait obtenu l’approbation du régulateur des marchés des capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India) pour les activités d’AMC, Nithin Kamath a cité son précédent tweet sur la question décrivant clairement les plans de la société de courtage à escompte pour le secteur des fonds communs de placement. “Pour augmenter la participation au marché des capitaux à partir des 1,5 crores actuels et répondre à ceux qui n’investissent pas actuellement (les milléniaux), nous pensons que les fonds communs de placement en tant que produit doivent être repensés”, avait déclaré Nithin Kamath en février de l’année dernière.

Actuellement, Zerodha offre à ses utilisateurs la possibilité d’investir dans des fonds communs de placement directement via sa plate-forme Coin, qui a été lancée en 2017. Coin est une plate-forme gratuite avec près de Rs 5 500 crore d’actifs sous gestion (AUM), selon divers rapports. Grâce à Coin, Zerodha offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans des fonds communs de placement directs, éliminant ainsi la commission du distributeur.

Zerodha est entré dans l’industrie de la bourse en 2010. La société a recueilli la plus grande base de clients, offrant des services de courtage à prix réduit à Rs 20 par commande. La stratégie de prix attrayante de Zerodha attire plus de 60 clients lakh pour passer des commandes sur sa plate-forme. Zerodha prétend contrôler plus de 15% de tous les volumes de transactions en Inde. Avec la licence de fonds communs de placement en place, Nithin Kamath vise à accroître la participation des investisseurs sur les marchés indiens.

«Pour toutes les startups fintech axées sur l’investissement (y compris Zerodha), il s’agit de la taille réelle du marché – un sous-ensemble de 5,78 crore. 1,5 crore investissent déjà, donc plus de 25% du public cible. Nous ne pouvons pas regarder 130 crores d’Indiens et supposer seulement ~ 1% de pénétration », avait-il déclaré plus tôt. Actuellement, environ 44 sociétés de fonds communs de placement en Inde ont plus de Rs 35 lakh crore d’actifs sous gestion.

