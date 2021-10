ZestMoney lance sa première campagne commerciale de marque

Dans le cadre de la campagne, ZestMoney a dévoilé deux films

ZestMoney a lancé sa toute première campagne commerciale de marque mettant en vedette le comédien Rahul Subramanian. Avec cette campagne, ZestMoney souhaite faire connaître et comprendre l’achat immédiat, le paiement ultérieur (BNPL ) et les offres entièrement numériques de Zest. Dans le cadre de la campagne « Zest Now, Pay Later », ZestMoney a dévoilé deux films et en sortira d’autres dans les mois à venir.

Selon Lizzie Chapman, PDG et cofondatrice de ZestMoney, le récit de leur nouvelle campagne de marque repose sur l’accessibilité, la commodité et la confiance. Chapman est d’avis que BNPL est un moyen efficace de permettre la liberté financière à des millions de personnes. La société se concentre sur la réponse aux besoins de crédit non satisfaits des Indiens en combinant la commodité des paiements avec un accent absolu sur la transparence de l’offre, a déclaré Chapman.

« C’est quelque chose qui nous obsèdera toujours, même si nous ajoutons des milliers de milliers de nouveaux clients chaque mois. Grâce à cette campagne, nous visons à faire connaître ZestMoney et à informer les consommateurs sur la façon dont ils peuvent planifier intelligemment leurs finances en choisissant une option qui offre transparence, expérience numérique et flexibilité pour faire des achats dans les magasins en ligne et hors ligne », a ajouté Chapman.

La campagne a été conceptualisée par une équipe indépendante comprenant Vijay Joseph, responsable créatif, ZestMoney et Deepaika Chandrasekaran, fondatrice de Cock-A-Doodle films. ZestMoney prétend avoir 12 millions d’utilisateurs enregistrés à travers le pays. Il dispose d’un réseau de marchands avec plusieurs partenaires en ligne, notamment des plateformes de commerce électronique comme Amazon, Flipkart, Myntra, MakeMyTrip, Yatra, entre autres.

« Nous qui grandissons tous dans des familles de la classe moyenne sera confronté à des dépenses angoissantes, en particulier les pics pendant les périodes de fête ou de vacances. Zest croit que les gens méritants ne devraient pas agoniser sur ces choses. Cela devrait être facile et c’est le message sous-jacent que cette série amusante voulait faire passer. De plus, en tant qu’acteur responsable, nous pensons que la transparence concernant les conditions de remboursement et le processus de paiement ultérieur font partie intégrante de l’offre et qu’il s’agit d’un énorme avantage concurrentiel pour nous sur le marché », a déclaré Aishvarya Murali, responsable marketing de ZestMoney.

Lire aussi : Glance signe un partenariat avec Realme pour fournir du contenu sur l’écran de verrouillage

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.