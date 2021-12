Zhalgas Zhumagulov a révélé qu’il était polygame et a suscité la controverse

La star kazakhe de l’UFC, Zhalgas Zhumagulov, a suscité la controverse en ligne en révélant dans une récente interview qu’il est polygame et qu’il a six enfants avec deux femmes différentes. La polygamie, pour ceux qui l’ignorent, c’est le fait d’avoir plusieurs épouses à la fois.

« Oui, j’ai deux femmes, deux femmes et six enfants. »Zhumagulov a annoncé lors d’une interview avec la chaîne YouTube Let Me Interrupt You.

Zhumagulov, membre de la liste de l’UFC depuis l’été 2020 après un passage réussi avec la promotion Fight Nights Global basée en Russie, a échoué lors de sa dernière sortie, perdant par TKO au premier tour contre le passionnant Angolais Manel Kape.

Zhalgas Zhumagulov (à droite) en action UFC © Jeff Bottari / USA Today Sports via .

La polygamie a été pratiquée aux États-Unis par des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours brièvement au milieu des années 1800 avant qu’elle ne soit interdite, et reste maintenant illégale dans les 50 États.

Il est également illégal au Kazakhstan après que les autorités soviétiques l’ont interdit il y a environ 100 ans avant d’être dépénalisé en 1998.

« En principe, c’est normal » Zhumagulov a dit à propos de cet état. « Au début, il y avait des défis, mais maintenant tout va bien », Colline.

