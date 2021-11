Zhang, Namajunas et une polémique politique qui a touché

Le combat entre Weili Zhang et Rose Namajunas fait très chaud. « Mieux vaut mort que rouge », a déclaré le candidat en avant-première. Le champion l’a pris personnellement et la tension est montée. Enfin, dans l’Octogone, Rose a obtenu la ceinture des poids paille après avoir brutalement éliminé l’ancien champion. Zhang venait de terminer une séquence de 21 victoires consécutives (il n’a perdu qu’à ses débuts) et personne ne s’attendait à ce que la fin soit aussi rapide. Malgré cette vitesse, la morbidité précédente et le programme chinois ont fait que la revanche fut immédiate. C’était logique et le public le voulait.

L’UFC est revenu au Madison Square Garden après la pandémie et pour cette arène, ils ont toujours organisé des combats très chauds. Le match revanche entre Rose et Weili devait être là et c’est le cas. Ce samedi, les deux se heurteront dans le procès de la co-star. La première chose est de savoir ce qui s’est passé en avril. Zhang est clair à ce sujet. « Je pense que cela m’a affecté. Avec ses commentaires, il a réussi à amener le public à me huer. Je pense que c’était mon problème. Il aurait dû être concentré sur le combat et non sur le public. Ses commentaires ont dépassé les bornes. Je ne pense pas qu’il soit bon de mélanger sport et politique », a déclaré l’ancien champion en avant-première.

Une fois la polémique close, Zhang prévient qu’il a de nombreuses nouvelles pour ce procès. Rose, cependant, ne pense pas que ce soit quelque chose dont elle devrait s’inquiéter. « Je n’y accorde pas trop d’importance. Je sais juste qu’il doit beaucoup réfléchir. Je pense que quelque chose devrait changer, évidemment la dernière fois, cela n’a pas fonctionné. Je suis sûr qu’elle sera très motivée et prête à partir.», précise le champion. En dehors des déclarations, le combat est à nouveau 50-50 (le champion est légèrement favori pour avoir la ceinture). Les deux ont une belle frappe (Namajunas est considérée comme la meilleure boxeuse de l’UFC), et c’est peut-être là le combat va. Zhang doit faire attention aux coups froids, elle est bonne au combat, mais là Rose se démarque (elle a une victoire de 55% par soumission). Il s’agit d’un procès très égal dans lequel n’importe quel petit facteur peut être la clé. Le public? Cela peut être à nouveau décisif. Les détails feront la différence dans le match revanche le plus attendu au Garden.