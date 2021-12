Zhao Xintong promet plus de titres après un superbe triomphe au championnat du Royaume-Uni

Zhao Xintong était un très digne champion du Royaume-Uni dimanche soir (Photo: WST)

Zhao Xintong est confiant d’ajouter plus de titres à sa collection après son incroyable triomphe au championnat du Royaume-Uni dimanche soir.

Le joueur de 24 ans participait à sa toute première finale et en a remporté un gros à sa première tentative, battant Luca Brecel 10-5 dans une superbe performance qui a montré peu de nerfs malgré l’énorme occasion.

Le Cyclone est considéré comme une star potentielle du futur depuis un certain temps, mais ses résultats n’étaient pas à la hauteur du battage médiatique, avec une seule apparition en demi-finale depuis qu’il est devenu professionnel en 2016.

Cependant, il a renversé la vapeur dans un certain style, après avoir battu John Higgins, Jack Lisowski et Barry Hawkins avant de vaincre le Belge en finale.

Avec son premier titre majeur à son actif, le Chinois pense maintenant qu’il a la confiance – avec son immense talent – pour continuer et gagner plus.

‘Tellement heureux, hier heureux [after the semi-final win over Hawkins] mais maintenant si heureux parce que c’est mon rêve et aujourd’hui je l’ai bien fait », a déclaré Zhao à Eurosport. « Je gagnerai plus de titres à l’avenir, je peux le faire. »

Zhao a dominé la finale, prenant la tête dans le premier cadre avec une pause de 79 et a fait cinq autres demi-siècles et 120 en route vers le trophée et le premier prix de 200 000 £.

Cet énorme chèque l’a vu passer du numéro 26 mondial au numéro neuf et réserver sa place au Masters pour la première fois le mois prochain.

Il s’accordera un peu de temps pour faire la fête cette semaine avant de se diriger vers le Grand Prix Mondial qui débutera le 13 décembre.

« Je suis tellement heureux ce soir, c’est mon rêve devenu réalité », a déclaré Zhao à WST. « J’étais confiant parce que quand je m’entraîne, je pense que je peux tout faire, donc je voulais être le champion. C’était très agréable à la fin, le moment était tellement agréable, je m’en souviendrai

« J’ai des nerfs à chaque match, mais je me laisse aller tout seul. C’était très difficile pour moi, mais je l’ai fait.

«Je pense que cela pourrait être mon nouveau départ, je peux avoir plus de confiance pour gagner plus de tournois. J’espère que je peux le faire parce que c’était ma première fois en finale et j’ai remporté le trophée.

« Je vais rentrer chez moi, bien dormir, et peut-être demain faire du karaoké… Je chanterai We Are The Champions ! Je vais essayer d’être champion du monde l’année prochaine.’

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait s’offrir une bière ou deux, il a répondu : « Peut-être de la vodka.

Brecel participait également à sa première Triple Couronne et bien qu’il soit déçu d’avoir perdu, il a reconnu l’éclat de Zhao dans la pièce maîtresse.

« Zhao ne m’a pas donné beaucoup d’occasions », a déclaré le joueur de 26 ans. «Il a empoché un rouge à trois reprises depuis ma rupture et il y avait 80 ou 90 pauses. Quand j’ai eu des occasions, j’en ai raté quelques-unes.

« Je pensais qu’à la fin, il pourrait s’effondrer, mais il ne l’a pas fait et a juste joué les mêmes trucs, alors chapeau à lui. Il n’a que 24 ans, il est dans le top 10 maintenant et il y restera jusqu’à sa mort, c’est aussi simple que ça.

Luca Brecel a déjà figuré dans le top 16 mais est tombé à la 40e place du classement (Photo: WST)

«Je ne pense pas avoir vu quelqu’un jouer aussi bien depuis si longtemps, il a juste joué de la même manière tout au long et était tout simplement incroyable. Ce serait bien si moi, Zhao, Jack Lisowski et Judd Trump étions tous dans le top 16, je pense que c’est bon pour le snooker et excitant, je ne devrais pas être trop bas sur moi-même, j’ai passé une bonne semaine. C’est juste dommage que je n’aie pas joué de mon mieux en finale.’

Brecel passe de la 40e à la 18e grâce à sa course vers la finale, donc bien qu’il manque le Masters, il reprend sa place parmi l’élite du jeu après avoir chuté dans le classement.

Le Bullet se dirige vers l’Open d’Écosse cette semaine alors qu’il cherche à maintenir sa forme, tandis que Zhao aura une semaine de congé, prouvant que sa victoire à York est vraiment venue de nulle part car il ne s’est pas qualifié pour l’événement de cette semaine.



