Zhizhen Zhang a battu le joueur de tennis Francisco Cerundolo lors du tour de qualification de Wimbledon

24/06/2021

Le à 19:15 CEST

Zhizhen Zhang, chinois, numéro 178 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors du précédent tour de qualification de Wimbledon en deux heures et vingt-cinq minutes par 6-0, 6-3, 6 (4) -7 (7) et 7 (8) -6 (6) au joueur argentin Francisco Cerundolo, numéro 117 de l’ATP. Avec ce triomphe, le joueur de tennis ajoute de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

L’Argentin a réussi à briser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Zhang l’a réussi 7 fois. De plus, le joueur de tennis chinois a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 66% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 64%, il a commis 10 doubles fautes et il a obtenu 56% des points de service.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.