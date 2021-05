Zhou gagne alors qu’Armstrong arrache brillamment la deuxième pole de la course · .

Guanyu Zhou a remporté la première course de Formule 2 à Monaco malgré une période tardive de Safety Car donnant à ses poursuivants l’occasion de frapper.

Après s’être qualifié 10e hier, le leader du championnat est parti de la pole position sur la grille inversée partielle. Il a mené le terrain proprement, tandis que Christian Lundgaard s’est hissé à la deuxième place de la troisième place sur la grille aux dépens de son coéquipier Virtuosi de Zhou, Felipe Drugovich.

Lundgaard était condamné à ne pas en finir là, car il est devenu la dernière victime des problèmes de fiabilité persistants de la Formule 2. Son Dallara, dirigé par ART, a commencé à fumer fortement à mi-distance, et après avoir fait le tour de la Principauté pendant plusieurs tours, Lundgaard s’est arrêté.

Cela rétablit un doublé pour Virtuosi qui tenait le drapeau, malgré une interruption de la Safety Car au 25e tour. Gianluca Petecof, mis à l’écart avec une panne moteur spectaculaire lors des essais d’hier, a heurté la barrière à la sortie de la piscine. . Il a été récupéré assez rapidement pour que l’action reprenne seulement trois tours plus tard.

Zhou a gardé son avance au redémarrage de Drugovich, Roy Nissany et Ralph Boschung. Juri Vips était à la traîne de deux secondes supplémentaires, mais sans faute de sa part, après avoir été retenu par la voiture clapotée d’Alessio Deledda au redémarrage.

Deledda, qui a été autorisé à entrer dans la course malgré son échec de qualification hier, a fait un tour de retard d’environ cinq secondes et a effectué un tour de piste lors du 19e tour. Il a décollé dans les stands alors que la course reprenait, mais pas avant d’avoir suffisamment tenu Vips pour que Dan Ticktum ait passé les derniers tours à ramper sur son aile arrière. La cause de Vips n’a pas été aidée par le fait qu’il avait retiré plus de ses pneus que la plupart des autres, établissant le meilleur tour de la course lors du 22e tour.

Ils ont pris le drapeau dans cet ordre, suivis par le vainqueur de la troisième pole Theo Pourchaire, Oscar Piastri et Liam Lawson. Mais dans une course qui prévoyait peu de dépassements, un mouvement significatif s’est produit dans le dernier tour.

Marcus Armstrong a trouvé une place par Jehan Daruvala à la 10e place, ce qui lui donne la pole position pour la deuxième course du week-end de demain matin. Le pilote DAMS a donc une chance précieuse de gagner du terrain dans le championnat, après avoir abandonné trois tours dans l’ouverture de la saison lorsque son moteur est tombé en panne.

La course de Robert Shwartzman s’est terminée après avoir heurté une barrière dans le premier tour. Marino Sato l’a rejoint à la retraite lorsqu’il a cogné la barrière à la sortie de Sainte Dévote peu avant la chute du drapeau à damier.

Résultats de la course 1 de Formule 2

PositionDriver1Guanyu Zhou2Felipe Drugovich3Roy Nissany4Ralph Boschung5Juri Vips6Dan Ticktum7Theo Pourchaire8Oscar Piastri9Liam Lawson10Marcus Armstrong11Jehan Daruvala12David Beckmann13Richard Verschoor14Bent Viscaal15Lirim Zendeli16Jack Aitken17Guilherme Samaia18Alessio DeleddaDNFMarino SatoDNFGianluca PetecofDNFChristian LundgaardDNFRobert Schwartzman

