Zhou mène UNI-Virtuosi 1-2 à Monaco

Guanyu Zhou a remporté la première course de Formule 2 du week-end dans une démonstration contrôlée autour de Monaco.

Zhou a survécu à un redémarrage tardif de la voiture de sécurité pour mener à la maison un UNI-Virtuosi 1-2 dans les rues de Monte Carlo.

Guanyu Zhou a commencé l’affaire des 30 tours depuis la pole aux côtés de son coéquipier Felipe Drugovich. Un mauvais départ de Drugovich a permis à Christian Lundgaard de capitaliser et de prendre la deuxième place à Sainte Dévote. Le drame de Robert Shwartzman en 2021 a continué de subir d’importants dommages aux ailes au premier tour, passant au 22e rang avant de retirer son Prema dans la voie des stands.

La bataille entre Lundgaard et le duo UNI-Virtuosi de Zhou et Drugovich est devenue familière déjà cette saison, le trio réussissant à distancer les qualifications les plus rapides derrière et Zhou dictant confortablement le rythme de la course. Lundgaard possédait également un bon rythme au début, mais dans les premières étapes de la course, il n’a pas été en mesure de lancer un défi supplémentaire pour la tête en plus de la pression continue qu’il exercait sur le pilote chinois.

L’écart entre Zhou et Lundgaard est passé à un peu plus de trois secondes, mais la raison est devenue évidente lorsque, au 13e tour, la voiture ART Grand Prix du Danois a commencé à cracher de la fumée à l’arrière alors que le moteur V6 Mecachrome expirait avant qu’il ne quitte la piste à Mirabeau, favorisant Roy Nissany sur le podium.

À cinq tours de la fin, Gianluca Petecof a percuté les barrières à la sortie de la section Piscine pour faire ressortir la voiture de sécurité virtuelle qui est rapidement devenue une voiture de sécurité complète, effaçant les huit secondes d’avance de Zhou.

Lorsque la voiture de sécurité Aston Martin Vantage a été retirée, Zhou a eu trois tours pour défendre son avance. Juri Vips a mal jugé le redémarrage, perdant près de trois secondes à la quatrième place Ralph Boschung qui lui-même mettait la pression sur Nissany pour le podium final. Vips, le bouchon dans la bouteille, était traqué par Dan Ticktum dans les stades mourants, mais finalement, le Britannique a dû se contenter de la cinquième place alors qu’Armstrong volait la pole inversée de la grille pour la course 2 sur la ligne devant Daruvala après un mouvement énergique à Rascasse et Anthony Noghes.

Avec sa troisième place, le pilote junior Williams Nissany a décroché un premier podium en Formule 2, ce qui constituera un regain de confiance majeur pour le pilote israélien. La deuxième place de Drugovich signifiait un podium lors de sa première sortie à Monaco tandis que la victoire de Zhou était le moyen idéal pour marquer sa 50e course de Formule 2 FIA.