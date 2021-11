Zhou prend la dernière place sur la grille 2022 et devient le premier pilote chinois de F1 · .

Guanyu Zhou fera ses débuts en Formule 1 avec Alfa Romeo l’année prochaine et deviendra le premier pilote chinois à courir dans la série.

Le pilote de Formule 2 complète la grille de la saison 2022 de F1. Il sera le seul rookie sur le terrain l’année prochaine, rejoignant Valtteri Bottas dans une toute nouvelle équipe chez Alfa Romeo.

« Je rêvais depuis mon plus jeune âge de grimper aussi haut que possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité », a déclaré Zhou. « C’est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a introduit tant de jeunes talents dans la Formule 1 dans le passé. »

La promotion de Zhou signifie qu’Antonio Giovinazzi perdra sa place dans l’équipe à la fin de la saison, après trois ans en F1. Son coéquipier Kimi Raikkonen a déjà confirmé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Avant de rejoindre le programme des jeunes pilotes d’Alpine, Zhou faisait partie de la Ferrari Driver Academy. Il quittera Alpine pour rejoindre Alfa Romeo dans le cadre d’un contrat d’un an pour la saison prochaine, avec des options pour une extension potentielle.

Ma Qinghua est devenu le premier pilote chinois à participer à une séance d’essais officielle de F1 lorsqu’il a piloté pour HRT au Grand Prix d’Italie 2012. Zhou a fait ses débuts à l’entraînement pour Alpine au Red Bull Ring plus tôt cette année.

Le premier pilote chinois de F1 n’aura pas d’épreuve à domicile pour courir l’année prochaine, car la manche de la série sur le circuit international de Shanghai n’est pas inscrite au calendrier après la pandémie de Covid-19. La F1 a l’intention de revenir sur la piste et a récemment prolongé son contrat pour courir en Chine jusqu’en 2025.

« Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois », a déclaré Zhou. « Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus. »

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que Zhou est « un pilote très talentueux, comme ses résultats en F2 l’ont montré, et nous sommes impatients d’aider son talent à s’épanouir encore plus en Formule 1 ».

« Nous sommes fiers de notre programmation pour 2022 et nous sommes convaincus que Zhou formera un partenariat très fructueux avec Valtteri », a-t-il ajouté.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué la nouvelle nomination de Zhou. « La nouvelle que Guanyu Zhou sera en F1 la saison prochaine est fantastique pour le sport et les millions de fans chinois passionnés qui ont désormais un héros à domicile à encourager toute l’année.

« La pyramide en F2 fonctionne et promeut les talents au plus haut niveau du sport automobile. Zhou est un talent incroyable, qui sera un ajout fantastique à l’incroyable grille que nous avons, et il divertira et gardera tous nos fans chinois enthousiasmés en 2022. »

