Zhou remporte la deuxième course de F2 alors que le champion Piastri prend sa retraite dans une collision – .

Guanyu Zhou a remporté sa quatrième victoire en Formule 2 de la saison lors de l’avant-dernière course de la saison à Abu Dhabi, alors que son compatriote junior alpin Oscar Piastri a filé dans un double accident.

Avec le titre déjà acquis lors de la course du samedi matin, Piastri a adopté une approche plus risquée de la rencontre du soir et s’est impliqué dans plusieurs batailles dans le premier tour pour irriter ses rivaux. Il est passé de la dixième sur la grille inversée à la huitième, mais est ensuite tombé à la 14e et se battait à l’extérieur des points lorsque, au nouveau virage neuf, il a cogné des roues avec un Roy Nissany plongeant à l’intérieur puis Juri Vips à l’extérieur .

Piastri et Vips abandonnent sur-le-champ et la voiture de sécurité est convoquée. Le coéquipier de Nissany DAMS, Marcus Armstrong, avait mené la course depuis la pole de la grille inversée jusqu’à ce point, mais lors du redémarrage de la voiture de sécurité, sa voiture s’est arrêtée de manière inexpliquée et Zhou de Virtuosi a été promu en tête.

Zhou avait commencé troisième et est passé à la deuxième place après une période de voiture de sécurité plus tôt causée par Alessio Deledda de HWA qui a été éliminé au virage neuf par un plongeon d’Olli Caldwell de Campos.

Ralph Boschung, le coéquipier de Caldwell, était le pilote que Zhou a dépassé lors du premier redémarrage, puis une période ultérieure de Virtual Safety Car après l’accident de Piastri a permis à Robert Shwartzman de Prema d’arracher également la deuxième place à Boschung.

Dan Ticktum de Carlin a fait un travail défensif pour terminer quatrième devant Felipe Drugovich de Virtuosi, tandis que les juniors de Red Bull Liam Lawson et Jehan Daruvala ont eu une bataille tardive pour la sixième place en faveur de Lawson.

Jack Doohan a réussi trois talents consécutifs soutenus par Red Bull en huitième position pour obtenir le dernier point.

Christian Lundgaard d’ART était en lice pour les points avant qu’un affrontement avec Nissany ne coupe son pneu et l’oblige à rentrer au stand, l’aileron avant de Nissany se cassant et l’obligeant plus tard à s’arrêter également. Cependant, le pilote DAMS s’est rattrapé en signant le meilleur tour avec un nouveau train de pneus.

Résultats de la deuxième course de Formule 2 à Abu Dhabi

PositionCarDriver13Guanyu Zhou21Robert Shwartzman321Ralph Boschung45Dan Ticktum54Felipe Drugovich67Liam Lawson76Jehan Daruvala811Jack Doohan910Theo Pourchaire1024Bent Viscaal1114Richard Verschoor1215Guilherme Samaia1322Jake Hughes1412Clement Novalak1520Olli Caldwell1625Marino Sato1716Roy Nissany189Christian LundgaardDNF17Marcus ArmstrongDNF8Juri VipsDNF2Oscar PiastriDNF23Alessio Deledda

