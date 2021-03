Zhou remporte une victoire passionnante après une charge sur le terrain

Guanyu Zhou a remporté le premier long métrage de la saison de Formule 2 depuis la pole position après une bataille passionnante sur le circuit international de Bahreïn.

Des stratégies variées dans la course vedette ont fourni une course fascinante où le choix des pneus s’est avéré crucial. Une voiture de sécurité tardive a ajouté à la bataille stratégique et à l’exigence pour les conducteurs de gérer leurs pneus pour la fin.

Zhou s’est imposé devant Dan Ticktum et Liam Lawson, qui ont tous deux fait de bons progrès après le redémarrage de la voiture de sécurité.

GUANYU ZHOU REMPORTE SA PREMIÈRE COURSE! Le pole sitter quitte la première manche en tête du championnat! 🏆 # BahrainGP 🇧🇭 # F2 pic.twitter.com/FY7QZvuNSY – Formule 2 (@ Formula2) 28 mars 2021

La séance de qualification de vendredi a établi la grille qui était dirigée par Zhou, Christian Lundgaard et Felipe Drugovich qui composaient les trois premiers. La course vedette, longue de 32 tours, comprend un arrêt au stand obligatoire qui a encouragé des stratégies de division sur le terrain.

Lundgaard s’en est bien sorti avec les pneus tendres mordant mieux que les hards de Zhou. Drugovich a également réussi à prendre l’avantage sur Zhou au premier tour juste avant que la voiture de sécurité ne soit appelée pour le DAMS de Roy Nissany, un coup de coude de Robert Shwartzman suffisant pour faire demi-tour à l’Israélien. Shwartzman s’est ensuite vu infliger une pénalité au volant.

Les premières étapes de la course ont montré que la piste était très différente des deux courses de samedi. Beaucoup de sable et de poussière étaient projetés dans les airs, en particulier dans le secteur 1, rendant l’adhérence dans les zones de traction, en particulier à la sortie du virage 4, difficile à trouver.

Au redémarrage, Drugovich s’est précipité vers l’intérieur après un sillage sain derrière Lundgaard, prenant la tête au virage 1. Restant côte à côte, Drugovich irait large au virage 4 permettant à Lundgaard de reprendre la tête au virage 4. Course 2 le vainqueur Oscar Piastri, à la recherche d’un autre podium, a pris la troisième place devant Zhou. Piastri n’allait pas se contenter de la troisième place, alors qu’il progressait à nouveau en dépassant Drugovich et commençait à traquer le leader Lundgaard.

Ceux sur les pneus durs ont commencé à revenir dans l’image alors que les pneus tendres se sont estompés après seulement dix tours. Piastri et Lundgaard ont poursuivi la bataille de samedi contre l’Académie alpine, mettant Drugovich en scène et donnant aux coureurs de pneus durs l’occasion de réduire l’écart alors que les coureurs de tête se battaient. Un vent de face dans le virage 1 a donné au DRS un impact supplémentaire permettant à Piastri de reléguer Lundgaard à la deuxième place avant que le Danois ne passe au composé dur la prochaine fois. Son hors-tour a été considérablement gêné car il a été dépassé par Shwartzman, renforçant l’avantage de Piastri, mais il sortirait toujours devant Drugovich qui a réagi un tour plus tard.

Une voiture de sécurité virtuelle a été déployée juste au moment où Piastri sortait des stands, quelques secondes avant que Lundgaard ne le rattrape. La voiture de sécurité complète a ensuite été déployée pour nettoyer la voiture de Gianluca Petecof dans laquelle l’extincteur était déclenché. Armstrong a boxé en tête, et a rejoint la même position devant Piastri, Richard Verschoor, Lundgaard et Drugovich.

L’avance d’Armstrong a été de courte durée car Piastri s’est avéré être le dernier des freins tardifs à reprendre la tête alors que Verschoor sur les pneus tendres a pris la deuxième place. Ceux sur les softs avaient un grand avantage au redémarrage avec Verschoor prenant la tête de Piastri et créant un écart.

Drugovich et Lundgaard ont tous deux écopé de pénalités de 5 secondes pour infractions à la voiture de sécurité à dix tours de la fin. Lawson et Ticktum ne se contenteraient pas d’un laissez-passer gratuit à la fin de la course, choisissant de dépasser Drugovich et fixant les yeux sur Zhou et Piastri dans la lutte pour la deuxième place.

La stratégie difficile à modérer a continué à se révéler la meilleure option immédiatement après la période de la voiture de sécurité, car Zhou a également été en mesure de devancer Piastri et de chasser Verschoor. Cependant, cela ne signifiait pas que Piastri était nécessairement hors de la course avec le risque de décoloration des pneus tendres dans les derniers tours. Et c’était le cas avec six tours à faire. Les pneus durs ont pris vie par rapport aux pneus tendres, permettant à Piastri d’essayer de revenir à Zhou.

Une seconde a couvert les trois premiers un tour plus tard, Zhou dépassant Verschoor pour prendre la tête, capable de gérer les pneus tendres le meilleur des deux. Le Néerlandais a ensuite fait face à la pression de Piastri, qui était lui aussi fermé par Ticktum et Lawson. Ticktum était partout dans le dos de Piastri qui semblait à nouveau avoir du mal sur le composé dur, avant que la paire ne se lance dans le virage 2, envoyant Piastri dans une vrille et un décrochage, déployant à nouveau le VSC.

Le VSC a été retiré dans l’avant-dernier tour et la bataille pour la deuxième était de retour. Verschoor, incapable de faire face à la pression de Ticktum enfermé trois fois dans autant de virages, tombant à la quatrième place après une autre bataille avec Lawson.

Les batailles derrière lui ont permis à Guanyu Zhou de garder la tête et de remporter la course. Un Ticktum rapide devrait se contenter de la deuxième place devant Lawson qui a pris son deuxième podium de l’année.