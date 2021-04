Zidane ajoute quatre joueurs de Castilla à la liste de l’équipe du Real Madrid pour affronter Getafe

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a ajouté les joueurs de Castilla Sergio Arribas, Pablo Ramon, Miguel Gutierrez et Antonio Blanco à la liste des joueurs pour le match à l’extérieur de dimanche contre Getafe.

Tous les quatre ont joué 90 minutes contre Talavera de la Reina ce samedi, ce qui signifie qu’ils ne commenceront pas pour le Real Madrid ce soir et n’ont été ajoutés à la liste qu’à des fins de profondeur. Gardez à l’esprit que la liste initiale de l’équipe ne comptait que quatre défenseurs et quatre milieux de terrain disponibles, de sorte que les Blancos auraient été en difficulté si des blessures se produisaient pendant le match.

Zidane jouera probablement Odriozola, Militao, Chust et Marcelo en défense avec Valverde, Kroos et Modric au milieu de terrain. Le Real Madrid a un peu plus de profondeur à l’avance et Rodrygo pourrait donner du repos à Vinicius, Benzema ou Asensio après une semaine de matchs très difficile pour Madrid.

Les Blancos doivent s’occuper des affaires et battre Getafe s’ils veulent continuer à faire pression sur l’Atletico de Madrid pour le titre.