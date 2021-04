Zidane appelle les starlettes de Castilla pour remplir la liste de l’équipe de Getafe

La liste initiale des équipes publiée par Zinedine Zidane et le Real Madrid ce matin semblait plutôt sombre. Avec seulement quatre défenseurs et quatre milieux de terrain, il n’y avait pas de place pour d’autres blessures potentielles avant ou pendant le match. Mais, après le match nul du Real Madrid Castilla avec Talavera plus tôt dans la journée, Zidane a publié une nouvelle liste d’équipe avec quatre joueurs supplémentaires ajoutés à la liste.

Pablo Ramon – un arrière central, Miguel Guttierrez – un arrière gauche, Antonio Blanco – un milieu de terrain défensif jouant au ballon, et Sergio Arribas – un milieu offensif sournois, ont tous été appelés pour le service de la première équipe. Les quatre joueurs ont été des membres cruciaux de la formation de Raul en Castille et chacun faisait partie de l’équipe qui a remporté l’UEFA Youth League l’été dernier.

S’il y avait une occasion pour certains de ces jeunes joueurs de faire leurs débuts en équipe, ce week-end contre Getafe pourrait être le match parfait. L’équipe de Zidane a désespérément besoin de jambes fraîches et d’un sursis général après une attaque intense de 7 jours de matchs contre Liverpool, Barcelone et Liverpool à nouveau. Sergio Arribas a déjà disputé plus de sept matchs pour la première équipe, y compris des minutes contre Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais Guttierrez, Ramon et Blanco seront tous désespérés de monter sur le terrain pour marquer le début de leur top carrière de vol.