Zidane: « Certains disent que la force de Liverpool réside dans leurs trois attaquants, mais ils sont solides dans l’ensemble »

Zinedine Zidane s’est entretenu avec les médias avant le match aller du Real Madrid contre Liverpool et il a expliqué qu’il ne pensait pas que la finale de 2018 aurait beaucoup d’influence sur ce qui se passera lors de ce match de quart de finale. À ce sujet, il a déclaré: «Le passé s’est déjà produit. Nous vivons dans le présent. Je pense que c’est la même chose pour les deux équipes. Nous devons l’aborder comme un jeu différent. Le prochain match est toujours un match très important, tout comme le dernier que nous avons eu à domicile contre Eibar. Nous ne pensons qu’à ce match de demain. »

En parlant de cette équipe de Liverpool, on a demandé à Zidane ce qu’il pensait de leurs forces et de leurs faiblesses. Sur ce, il a répondu: «Je pense qu’ils ont des joueurs qui peuvent couvrir ceux qui sont absents. Il nous manque également de nombreux joueurs, mais nous avons aussi une force en profondeur. Avec Liverpool, c’est pareil. Je pense que c’est une équipe complète. Certains pourraient dire que leur force, ce sont leurs trois attaquants parce qu’ils sont très bons, et c’est vrai, mais c’est une équipe très solide dans son ensemble. Nous savons à quel point leurs attaquants sont bons et à quel point ils sont cliniques, nous devons donc les surveiller, mais nous devons tout surveiller.

Zidane a ensuite été interrogé sur Jurgen Klopp et s’il y a une caractéristique de l’Allemand qu’il aspire à reproduire. Il a répondu: «C’est un excellent entraîneur et un entraîneur expérimenté. Le travail qu’il a fait dans toute sa carrière a été bon et maintenant avec Liverpool. Je n’ai pas besoin de le copier et il n’a pas besoin de me copier, mais je regarde tous les entraîneurs pour voir ce qu’ils font. En particulier, j’ai vu beaucoup de choses d’autres entraîneurs lorsque je suivais mon cours d’entraîneur.

Eden Hazard a été évoqué et, bien que Zidane n’ait pas complètement exclu le Belge, il a déclaré qu’aucun risque ne serait pris, déclarant à la conférence de presse: «L’important est qu’il soit complètement rétabli à son retour. bien que je ne pense pas qu’il ait été précipité la dernière fois. Nous ne pressons jamais un joueur. Nous verrons quand Eden pourra récupérer.

En analysant la saison dans son ensemble, on a demandé à Zidane s’il sentait que son équipe avait été radiée prématurément. Il a dit: «Je pense que la réponse est oui. J’ai beaucoup confiance en mon équipe. Alors oui, mais nous ne pouvons pas changer cela. Nous pouvons simplement faire notre travail tous les jours. C’est ainsi que cette équipe a réussi à changer les choses. Nous n’abandonnons jamais. Tant qu’il y a de l’espoir, nous sommes vivants dans les deux compétitions et continuerons à nous battre. Nous avons eu de mauvais moments et maintenant nous sommes dans un bon moment, mais tout cela ne veut encore rien dire puisque nous n’avons encore rien gagné.

Enfin, Zidane a été interrogé sur ce qui s’était passé avec Mouctar Diakhaby et sur les allégations de racisme formulées lors du match de dimanche entre Cadix et Valence et s’il devait y avoir plus de protocole en place pour de telles situations. Sa réponse a été: «Il ne devrait y avoir aucune tolérance au racisme. Je n’étais pas là, donc je ne peux pas dire exactement ce qui s’est passé. Ce que je peux dire, c’est ce que je ressens à l’intérieur. C’est une question de respect pour les gens. C’est le plus important. Tolérance zéro avec le racisme. »