Zidane décide de quitter le Real Madrid à la fin de la saison – rapport

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a décidé de quitter le club à la fin de la saison, selon un rapport d’Onda Cero qui a ensuite été confirmé par MARCA, AS et d’autres points de vente comme Goal.com. Zidane a déjà annoncé aux joueurs qu’il partirait et Raul, Allegri et Joachim Low sont les principaux candidats pour le remplacer, l’actuel entraîneur de Castilla étant le favori, selon ce même rapport.

L’équipe du Real Madrid de Zidane se bat toujours pour le titre de la Liga 2020-2021 et ce rapport pourrait être un peu une distraction, étant donné qu’il reste deux matchs dans le calendrier de Madrid. Les Blancos doivent les gagner tous les deux, puis attendre que l’Atletico de Madrid perde des points pour remporter le titre.

Si le rapport est exact, la décision de Zidane est ferme et ne changera pas quoi qu’il arrive lors de ces deux derniers matchs. Jusqu’à présent, l’entraîneur français a remporté 11 titres pour le club, trois de moins que Miguel Muñoz, qui est l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid.

Il ne sera pas facile de remplacer Zidane et le Real Madrid semble maintenant prêt à faire une sorte de reconstruction, avec des vétérans tels que Marcelo, Ramos ou Isco prêts à prendre du recul sinon à quitter le club cet été. Les décisions du Real Madrid concernant des joueurs en prêt comme Martin Odegaard, Brahim Diaz ou encore Sergio Reguilon – qui peuvent rejoindre le club si Madrid déclenche l’option de rachat – seront intéressantes à regarder et le futur entraîneur aura sûrement son mot à dire dans ces décisions.