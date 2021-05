Zidane démissionne de son poste d’entraîneur du Real Madrid – rapport

Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid et a déclaré au club et aux joueurs qu’il démissionnait de son poste d’entraîneur, selon les rapports de MARCA, AS, ESPN et Fabrizio Romano.

Zidane quitte le club après seulement deux saisons dans son deuxième mandat avec le Real Madrid, où il a conquis une Supercoupe d’Espagne et le titre de Liga 2019-2020. Cependant, il est sans doute le meilleur entraîneur de l’histoire du Real Madrid aux côtés de Miguel Muñoz, alors que Zidane a mené le Real Madrid à un “ triple tour ” historique en Ligue des champions au cours de ses trois premières saisons en tant qu’entraîneur.

Les entraîneurs italiens Massimiliano Allegri et Antonio Conte semblent être les favoris pour remplacer Zidane au Real Madrid, Conte ayant probablement l’avantage maintenant qu’il a quitté l’Inter Milan juste après avoir conquis un brillant titre de Serie A avec les Neroazzurri.

Attendez-vous à la déclaration du Real Madrid sur la décision de Zidane dans les prochains jours, son successeur étant nommé peu de temps après.