Zidane dissipe les rumeurs de Marcelo: “Il n’a pas voyagé à cause d’une blessure”

Zinedine Zidane était ravi de la victoire 4-1 du Real Madrid à Grenade, avec son bonheur clair à voir sur la ligne de touche pendant le match, puis lors de la conférence de presse d’après-match. L’entraîneur a déclaré: «Nous avons joué un bon match. Nous étions sérieux dès le départ et je pense que nous méritions notre victoire. Nous nous battrons pour le titre jusqu’à la fin. »

Zidane a été interrogé sur Marcelo et les raisons de son absence, après qu’il ait été rapporté que l’arrière gauche et l’entraîneur se sont disputés dans les jours précédant le match. Mais, Zidane a rejeté cette rumeur en disant: «Non, non, non, non. Il a eu une blessure et c’est pourquoi il n’est pas venu avec nous. Nous ne voulions pas le risquer.

Miguel Gutiérrez a remplacé Marcelo et a fait un excellent travail et Zidane a été interrogé sur le joueur de 19 ans. Sur Gutiérrez, il a déclaré: «Il a bien fait, lui et Marvin et tout le monde dans l’équipe. Miguel a joué parce que nous n’avions ni Ferland Mendy ni Marcelo et je pense qu’il était phénoménal. Je suis content pour lui. C’est un joueur du Real Madrid.