Zidane exprime ses sentiments alors que Man Utd prend une décision sur le limogeage de Solskjaer

Manchester United aurait pris une décision « finale » sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer au milieu des affirmations selon lesquelles Zinedine Zidane avait clairement exprimé ses sentiments sur la vacance potentielle à Old Trafford.

L’avenir de Solskjaer a été plongé sous le feu des projecteurs. Une mauvaise forme leur a permis d’enregistrer une seule victoire en six matchs, laissant les Red Devils à neuf points de retard dans la course au titre.

Pour aggraver les choses, les défaites contre ses rivaux Liverpool et Manchester City ont profondément marqué et prouvé à quel point United s’est laissé distancer par les meilleures équipes d’Angleterre et d’Europe. En effet, cela laisse beaucoup de questions sur la fin de leur attente de quatre ans pour le trophée cette saison.

Avec leurs espoirs en Premier League semblant fragiles, ils ont également été exclus de la Coupe de la Ligue. Et sans l’héroïsme de Cristiano Ronaldo, ils seraient également dans un trou majeur de la Ligue des champions.

De manière réaliste, la Ligue des champions – malgré des doutes persistants sur leur qualité – ou la FA Cup restent leurs avenues de trophées les plus probables.

Tout cela rend la lecture sombre pour Solskjaer – et c’est pire….!

Et tout cela sur fond de Ronaldo aurait interrogé Solskjaer et laissé s’inquiéter de la chute du club.

De plus, un rapport publié samedi a affirmé que « Les stars seniors de United s’attendent maintenant à ce que la hache tombe sur Solskjaer ».

Cela prétendait que leur chasse à la direction avait été réduite à seulement deux noms: Mauricio Pochettino et Brendan Rodgers.

Zidane, cependant, est un autre nom qui continue de se cacher et dimanche, il a de nouveau été lié au hotseat.

Cependant, Fabrizio Romano insiste sur le fait que les Diables rouges n’ont pas entamé de discussions avec l’ancien patron du Real Madrid.

Le journaliste italien de confiance affirme également que Zidane n’a aucune envie d’accepter le poste au milieu de la saison. De plus, tout travail qu’il accepterait devrait être pris pendant l’été afin qu’il puisse soumettre ses nouvelles charges à une pré-saison.

Romano déclare cependant que ce serait une proposition entièrement différente si United venait en été. Cependant, pour le moment, il n’a «aucun intérêt» à prendre les commandes d’Old Trafford.

Zidane, cependant, est également disposé à envisager le poste en France si celui-ci devenait disponible cet été.

United prend la décision de limoger Solskjaer

En effet, selon le Daily Mirror, United s’est désormais engagé à rester aux côtés de Solskjaer jusqu’à la fin de la saison.

Ils rapportent que la position des Glazers est que tout changement maintenant nuirait davantage à leurs quatre meilleures perspectives.

En effet, ils ont bien l’intention de rester aux côtés du Norvégien jusqu’à l’été où une révision de ses performances sera entreprise.

Jusque-là cependant, cela semble « comme d’habitude » en ce qui concerne Solskjaer et malgré leur mauvaise forme récente.

C’est une position à laquelle Gary Neville croit également comme il l’a dit à Sky Sports.

« Ce n’est pas un conseil qui a l’expérience de gagner des trophées. Vous regardez jusqu’au recrutement, le PDG ou les décideurs – aucun d’entre eux n’a réussi à remporter des titres. Il y a un élément de ne pas savoir quoi faire.

« Ils seront très incertains de ce qu’ils doivent faire. Dans le passé, ce même groupe de personnes a licencié des managers après huit mois chez David Moyes, ils ont licencié un manager après avoir remporté la FA Cup [Van Gaal]. Ils ont limogé Mourinho après lui avoir donné un nouveau contrat et ne pas l’avoir soutenu sur le marché des transferts. Je soupçonne un vrai yo-yo dans leur esprit et ils n’ont pas l’expérience pour y faire face.

« Ed Woodward quitte le club dans un mois apparemment, qui va prendre le relais ? Ils n’ont pas l’expérience du football et il n’y a pas non plus aussi bien que Man City et Liverpool en dehors du terrain.

« Ole est fonction de ce qui se passe dans le club. Et mon point de vue pour le moment est qu’un nouveau manager pourrait arriver et finir exactement de la même manière, c’est pourquoi je pense que United doit ressusciter cette saison, puis se réinitialiser à ce stade.

LIRE LA SUITE: La clé de l’accord de Newcastle, comme la source de la Juve laisse entendre où l’as de Man Utd Pogba ira